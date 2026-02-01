DAX aktuell

Vor dem Wochenende könnte sich der DAX etwas erholen. Im Angesicht geopolitischer Unsicherheiten werden jedoch keine deutlichen Sprünge erwartet.

Nachdem es gestern für den DAX sichtlich abwärts ging, könnten Anleger vor dem Wochenende eine Einstiegschance wittern.

