Börse am Freitag: DAX vor etwas höherem Start - hält die 25.000er-Marke?
Vor dem Wochenende könnte sich der DAX etwas erholen. Im Angesicht geopolitischer Unsicherheiten werden jedoch keine deutlichen Sprünge erwartet.
Nachdem es gestern für den DAX sichtlich abwärts ging, könnten Anleger vor dem Wochenende eine Einstiegschance wittern.
Am Mittwoch war der DAX zeitweise bis auf 25.315 Punkte geklettert, bevor er am Donnerstag wieder etwas korrigierte. Die Chartunterstützung an der Marke von 25.000 Punkten hatte aber letztlich gehalten. Grundsätzlich ist damit der Weg für die Rückkehr an sein Rekordhoch von Mitte Januar frei.
Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.
Es ist jedoch fraglich, wie weit sich die Anleger vor dem Wochenende aus der Deckung wagen - insbesondere angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und der unklaren Folgen für die Weltwirtschaft. Der Ölpreis steigt entsprechend. Derweil gehen die Verhandlungen um Irans umstrittenes Atomprogramm weiter. US-Präsident Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.
Am Freitagnachmittag stehen auch noch US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Vor allem die erste Schätzung für das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts im Schlussquartal 2025 steht im Fokus.
