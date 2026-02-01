DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +0,2%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.656 +1,4%Euro1,1758 -0,1%Öl71,97 ±0,0%Gold5.023 +0,5%
Heute im Fokus
DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Pentagon-Liste belastet China-Werte BYD, Alibaba & Baidu -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Bayer, Airbus, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten
Trading-Depot: 110,7 % Rendite seit Start - jetzt kostenlos anmelden! Trading-Depot: 110,7 % Rendite seit Start - jetzt kostenlos anmelden!
DAX aktuell

Börse am Freitag: DAX vor etwas höherem Start - hält die 25.000er-Marke?

20.02.26 08:08 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX dürfte etwas höher starten - 25.000er-Marke bleibt wichtige Hürde | finanzen.net

Vor dem Wochenende könnte sich der DAX etwas erholen. Im Angesicht geopolitischer Unsicherheiten werden jedoch keine deutlichen Sprünge erwartet.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.043,6 PKT -234,6 PKT -0,93%
Charts|News|Analysen

Nachdem es gestern für den DAX sichtlich abwärts ging, könnten Anleger vor dem Wochenende eine Einstiegschance wittern.

Am Mittwoch war der DAX zeitweise bis auf 25.315 Punkte geklettert, bevor er am Donnerstag wieder etwas korrigierte. Die Chartunterstützung an der Marke von 25.000 Punkten hatte aber letztlich gehalten. Grundsätzlich ist damit der Weg für die Rückkehr an sein Rekordhoch von Mitte Januar frei.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Sorgen vor US-amerikanischen Angriff auf den Iran

Es ist jedoch fraglich, wie weit sich die Anleger vor dem Wochenende aus der Deckung wagen - insbesondere angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und der unklaren Folgen für die Weltwirtschaft. Der Ölpreis steigt entsprechend. Derweil gehen die Verhandlungen um Irans umstrittenes Atomprogramm weiter. US-Präsident Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.

Konjunkturdaten aus den USA im Blick

Am Freitagnachmittag stehen auch noch US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Vor allem die erste Schätzung für das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts im Schlussquartal 2025 steht im Fokus.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:08Börse am Freitag: DAX vor etwas höherem Start - hält die 25.000er-Marke?
08:00Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten
07:31dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus
06:45DAX-FLASH: Leichtes Plus erwartet - Geopolitische Lage bleibt angespannt
Sie sind auf der Suche nach spannenden Analysen und Investitionsmöglichkeiten? Entdecken Sie hier den kostenfreien ideas Daily-Newsletter!
