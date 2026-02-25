DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 -0,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin54.992 +1,1%Euro1,1806 +0,3%Öl71,28 +0,1%Gold5.185 +0,8%
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
DAX vorbörslich in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Der Mac Mini als US-Pionier! Apples gigantische 600 Mrd. USD-Wette auf die Heimat!
DAX aktuell

Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick

25.02.26 08:00 Uhr
Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick

Der DAX bewegt sich vor den mit Spannung erwarteten NVIDIA-Quartalszahlen in der Nähe der psychologisch wichtigen Hürde von 25.000 Zählern.

DAX 40
24.986,3 PKT -5,7 PKT -0,02%
Nachdem er am Dienstag noch knapp darunter geschlossen hatte kann der DAX am Mittwoch die 25.000-Punkte-Schwelle wieder überschreiten. Der deutsche Leitindex gewinnt vorbörslich zeitweise 0,2 Prozent auf 25.035 Zähler hinzu.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

NVIDIA im Anlegerfokus

Die Vorgaben aus den USA sind positiv. Dort gab es am Vortag dank positiver Signale von Unternehmen mit Bezug zu Künstliche Intelligenz (KI) Kursgewinne. Die Blicke richten sich nun gespannt auf den US-Chipkonzern NVIDIA der heute Abend die Ergebnisse zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht.

Die Sorge, dass große Techkonzerne wie Microsoft oder Amazon die KI-Nachfrage überschätzt haben könnten, halte sich hartnäckig, hatte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank bereits am Vortag angemerkt. "Was niemand sehen will, sind nachlassende Aufträge für NVIDIA-Chips."

Bilanzsaison in Deutschland

Auch in Deutschland geht die Bilanzsaison zur Wochenmitte weiter, aus dem DAX berichten der Baustoffhersteller Heidelberg Materials, der Energiekonzern E.ON und der Medizinkonzern Fresenius.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: viewimage / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

