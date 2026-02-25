DAX aktuell

Der DAX bewegt sich vor den mit Spannung erwarteten NVIDIA-Quartalszahlen in der Nähe der psychologisch wichtigen Hürde von 25.000 Zählern.

Nachdem er am Dienstag noch knapp darunter geschlossen hatte kann der DAX am Mittwoch die 25.000-Punkte-Schwelle wieder überschreiten. Der deutsche Leitindex gewinnt vorbörslich zeitweise 0,2 Prozent auf 25.035 Zähler hinzu.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

NVIDIA im Anlegerfokus

Die Vorgaben aus den USA sind positiv. Dort gab es am Vortag dank positiver Signale von Unternehmen mit Bezug zu Künstliche Intelligenz (KI) Kursgewinne. Die Blicke richten sich nun gespannt auf den US-Chipkonzern NVIDIA der heute Abend die Ergebnisse zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht.

Die Sorge, dass große Techkonzerne wie Microsoft oder Amazon die KI-Nachfrage überschätzt haben könnten, halte sich hartnäckig, hatte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank bereits am Vortag angemerkt. "Was niemand sehen will, sind nachlassende Aufträge für NVIDIA-Chips."

Bilanzsaison in Deutschland

Auch in Deutschland geht die Bilanzsaison zur Wochenmitte weiter, aus dem DAX berichten der Baustoffhersteller Heidelberg Materials, der Energiekonzern E.ON und der Medizinkonzern Fresenius.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX