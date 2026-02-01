DAX25.235 +1,0%Est506.080 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +1,0%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.059 +0,2%Euro1,1834 -0,2%Öl68,61 +1,9%Gold4.914 +0,7%
DAX aktuell

Börse am Mittwoch: DAX freundlich - 25.000-Punkte-Marke wieder deutlich überschritten

18.02.26 12:39 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX mit Gewinnen - zurück über 25.000-Punkte-Marke | finanzen.net

Zur Wochenmitte zeigen sich Anleger am deutschen Aktienmarkt optimistischer. Die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke wird diesmal klarer getoppt.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.233,9 PKT 235,5 PKT 0,94%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann den Handelstag 0,51 Prozent höher bei 25.127,13 Punkten. Auch im weiteren Verlauf bleibt er im Plus und arbeitet sich selbst deutlicher über die 25.200er-Marke.

Langfristig im Aufwärtstrend?

Seit Mitte Januar versucht der DAX, die Charthürde bei 25.000 Punkten nachhaltig zu überwinden. Letztlich fehlten bisher die Anschlusskäufe. Der positive Stimmungsumschwung an der Wall Street sorge nun für neue Dynamik, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Der Kampf zwischen Bullen und Bären über den weiteren Trend im DAX sei aber noch nicht entschieden. Kapitalmarktexperte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht das Börsenbarometer mittelfristig weiter in einer Konsolidierung, die langfristige Tendenz zeige einen intakten Aufwärtstrend.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bayer bleibt im Fokus

Im Fokus stehen auch am Mittwoch die Aktien von Bayer, nachdem die Anleger tags zuvor einen Milliardenvergleich in den USA als weiteren Schritt gefeiert hatten, um die Glyphosat-Akten nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten endlich zu schließen.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

