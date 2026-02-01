DAX24.816 -0,4%Est505.982 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 -1,4%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.079 -1,5%Euro1,1854 -0,2%Öl68,41 +1,0%Gold4.977 -1,3%
Heute im Fokus
DAX leichter -- Wall Street bleibt geschlossen -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Top News
Chevron-Aktie: Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes gestartet Chevron-Aktie: Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes gestartet
Tesla-Aktie im Fokus: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige wegen Mitschnitts in Grünheide Tesla-Aktie im Fokus: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige wegen Mitschnitts in Grünheide
DAX aktuell

Börse am Montag: DAX leichter - 25.000er-Marke kurz überschritten - Impulse aus USA fehlen

16.02.26 17:01 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - Nach gescheitertem Ausbruch: Kann der DAX die wichtige 21-Tage-Linie verteidigen? | finanzen.net

Trotz eines zunächst freundlichen Wochenstarts nahe 25.000 Zählern bleibt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt durch die Angst vor "KI-Kannibalisierung" angespannt.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.816,5 PKT -98,4 PKT -0,40%
Charts|News|Analysen

Der DAX ging mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent bei 24.988,61 Punkten in die neue Handelswoche. Im weiteren Verlauf legte er zunächst weiter zu und notierte zwischenzeitlich oberhalb der 25.000er-Hürde. Inzwischen fällt er aber unter die Nulllinie zurück.
Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

DAX in ruhigerem Fahrwasser dank US-Feiertag?

Der zum Wochenanfang geschlossene US-Markt dürfte für viele eine willkommene Erleichterung bedeuten, nach dem in der Vorwoche die Sorgen wegen KI heftige Schwankungen mit sich gebracht hätten, erläuterte Analyst Matthew Britzman vom britischen Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown.

KI-Angst bleibt im Fokus

KI-Sorgen bleiben in vielen Branchen heißes Thema. JPMorgan-Stratege Mislav Matejka rät unter den Sektoren mit "KI-Kannibalisierung" zur besonderen Vorsicht bei Software, Dienstleistungen und Medien.

Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank, schrieb: "Anleger haben ihr Geld in den vergangenen Wochen aus KI-Aktien in Blue Chips und etablierte Unternehmen umgeschichtet, in der Hoffnung, dort eine vergleichsweise sichere Anlage gefunden zu haben. Die Kursverluste bei Logistik- und Finanzaktien in der letzten Woche zeigten jedoch, dass selbst eingesessene Unternehmen im Zweifel nicht vor KI-Disruption gefeit sind." Dies erhöhe die Unsicherheit.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

