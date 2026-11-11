DAX aktuell: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen

DAX-Performance im Fokus

11.11.26 17:57 Uhr

Der DAX performte letztendlich positiv.

Am Mittwoch tendierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,12 Prozent stärker bei 26.642,07 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,177 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1,05 Prozent auf 26.623,34 Punkte an der Kurstafel, nach 26.347,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26.491,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.659,42 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 3,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der DAX bei 25.087,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der DAX bei 26.391,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der DAX 24.088,06 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.692,90 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 10,78 Prozent auf 132,76 EUR), Infineon (+ 6,26 Prozent auf 52,12 EUR), HOCHTIEF (+ 2,19) Prozent auf 374,00 EUR), Deutsche Börse (+ 2,09 Prozent auf 327,50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,01 Prozent auf 59,92 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 794,10 EUR), Brenntag SE (-3,54 Prozent auf 59,42 EUR), Zalando (-1,74 Prozent auf 27,75 EUR), EON SE (-1,70 Prozent auf 18,82 EUR) und Fresenius SE (-1,22 Prozent auf 52,82 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 6.241.951 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,952 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,66 erwartet. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,24 Prozent.

Redaktion Finanzen.net