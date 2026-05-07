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DAX aktuell

Bruch des Korrekturtrends: DAX heute knapp im Minus gestartet

02.07.26 09:03 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX steigt mit Mini-Minus in den Handel ein - weiter über 25.000er-Marke | finanzen.net

Der deutsche Leitindex setzt sich am Donnerstag knapp an der 25.000-Punkte-Marke fest. Die Bewegungen dürften jedoch zunächst klein bleiben.

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Mit dem DAX ging es am Donnerstag zur Eröffnung des XETRA-Haupthandels um marginale 0,06 Prozent auf 25.025,13 Punkte abwärts.
Damit könnte ein Bruch des Korrekturtrends seit Mai bestehen, der den Weg frei machen würde in Richtung Rekordhoch bei 25.507 Punkten.

Kursverluste in Asien könnten Donnerstagshandel überschatten

Deutliche Kursverluste in Japan und Südkorea könnten am Donnerstag jedoch einen Schatten auf den deutschen Aktienmarkt werfen. Dort erleiden vor allem Aktien von Chipherstellern heftige Kursverluste. Der Sektor war am Vorabend in den USA schon abverkauft worden. Belastend wirken unter anderem Pläne von Meta Platforms zum Aufbau eines Cloud-Geschäfts mit dem Ziel, überschüssige KI-Rechenleistung zu verkaufen. Auch nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem der Sektor im ersten Halbjahr gut gelaufen war.

Koalition einigt sich auf Reformpaket

Als leichte Stütze für den DAX bleibt die Einigung der Spitzen von Union und SPD auf ein Reformpaket für wirtschaftliches Wachstum und soziale Sicherheit, die nach zähem Ringen am Vorabend erreicht worden war, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfahren hat.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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