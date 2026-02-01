DAX25.164 +1,2%Est506.090 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.384 ±-0,0%Euro1,1886 +0,1%Öl69,76 +0,2%Gold5.073 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt
DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
DAX aktuell

DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten

12.02.26 10:20 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX über 25.000er-Marke - hält er die Hürde? | finanzen.net

Am Donnerstag ist es erneut die wichtige Marke von 25.000 Punkten, die der deutsche Leitindex ins Visier nimmt.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.163,8 PKT 307,7 PKT 1,24%
Charts|News|Analysen

Der DAX ging 0,82 Prozent höher bei 25.060,80 Punkten in den Handelstag und damit über der 25.000-Punkte-Hürde. Danach schiebt er sich weiter nach oben und dabei über zeitweilig sogar über die 25.100er-Marke.

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Deutsche Schwergewichte sorgen mit Zahlen für Bewegung

Neue Impulse gehen von der Berichtssaison aus, die am Donnerstag in Deutschland einiges zu bieten hat. Ausgewertet werden am Morgen unter anderem die Zahlen von Siemens, Mercedes-Benz, der Deutschen Börse und thyssenkrupp.

US-Inflationszahlen am Freitag im Fokus - Impulse für die Fed?

Gespannt warten die Anleger außerdem auf Inflationszahlen, die am Freitag in den USA auf der Agenda stehen. Diese sind der nächste wichtige Aspekt, um den weiteren geldpolitischen Spielraum der Notenbank Fed beurteilen zu können. Ein überraschend guter US-Jobbericht hatte am Vortag für Gegenwind gesorgt. Nach Angaben der Landesbank Helaba war er "ein zweischneidiges Schwert", weil mit den Konjunktursorgen auch die Zinssenkungshoffnungen schwinden.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

10:20DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten
10:09DAX startet dank Siemens mit deutlichem Plus in den Handel
10:09DAX startet dank Siemens mit deutlichem Plus in den Handel
10:07Epstein files implicate Deutsche Bank
10:03Mercedes CLA: Zusätzliche Version mit 71-kWh-Batterie
09:58ROUNDUP: Siemens erhöht Ergebnisprognose - Aktie auf Rekordhoch
09:45Marktüberblick: Siemens Energy springt nach Zahlen
09:45Marktüberblick: Siemens Energy springt nach Zahlen
mehr