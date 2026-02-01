DAX aktuell

Am Donnerstag ist es erneut die wichtige Marke von 25.000 Punkten, die der deutsche Leitindex ins Visier nimmt.

Der DAX ging 0,82 Prozent höher bei 25.060,80 Punkten in den Handelstag und damit über der 25.000-Punkte-Hürde. Danach schiebt er sich weiter nach oben und dabei über zeitweilig sogar über die 25.100er-Marke.



Wer­bung Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Deutsche Schwergewichte sorgen mit Zahlen für Bewegung

Neue Impulse gehen von der Berichtssaison aus, die am Donnerstag in Deutschland einiges zu bieten hat. Ausgewertet werden am Morgen unter anderem die Zahlen von Siemens, Mercedes-Benz, der Deutschen Börse und thyssenkrupp.

US-Inflationszahlen am Freitag im Fokus - Impulse für die Fed?

Gespannt warten die Anleger außerdem auf Inflationszahlen, die am Freitag in den USA auf der Agenda stehen. Diese sind der nächste wichtige Aspekt, um den weiteren geldpolitischen Spielraum der Notenbank Fed beurteilen zu können. Ein überraschend guter US-Jobbericht hatte am Vortag für Gegenwind gesorgt. Nach Angaben der Landesbank Helaba war er "ein zweischneidiges Schwert", weil mit den Konjunktursorgen auch die Zinssenkungshoffnungen schwinden.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX