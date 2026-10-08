DAX am Donnerstag vor Stabilisierungsverusch - nahende Quartalsbilanz im Fokus

DAX aktuell

08.10.26 07:18 Uhr

Der DAX wird am Donnerstag nach den Vortagsverlusten mit einer stabilen Tendenz erwartet. Dabei dürfte die 25.000-Punkte-Marke in den Fokus geraten.

• Wichtige Termine in dieser Woche sind die Veröffentlichung der Umsatzzahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing und der Kapitalmarkttag von Porsche, während der DAX sein letztes Allzeithoch im August bei 26.618,74 Punkten erreichte.

• Während die US-Börsen mit Höchstständen glänzen, zögern deutsche Anleger aufgrund politischer Unsicherheiten und Euroabwertung, was die Jahresendrally in Deutschland erschwert.

• Der DAX fiel am Mittwoch um 1,35 % auf 25.104,36 Punkte, nachdem er zuvor im Sinkflug war, beeinflusst durch die Berichtssaison, steigende Ölpreise und hohe Renditen an den Anleihemärkten.

Der DAX dürfte sich nach seinen deutlichen Verlusten vom Vortag an einer Stabilisierung versuchen.

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Die Stabilisierung gerät ins Wanken

Auf die Schwäche des DAX zur Wochenmitte dürfte am Donnerstag ein Stabilisierungsversucht folgen. Allerdings bleibt der DAX angeschlagen.

"Die Stabilisierung gerät ins Wanken", kommentierte Jochen Stanzl von der Consorsbank die ausgeprägte Kursschwäche vom Vortag. Nach zuvor drei Börsentagen in Folge mit Gewinnen hatte der deutsche Leitindex am Mittwoch 1,35 Prozent eingebüßt. "Öl, Anleihen, Frankreich: Der DAX erleidet einen erneuten Rückschlag", schrieb der Marktexperte.

Warten auf Bilanzsaison

Nun richteten sich die Blicke auf die nahende Saison der Quartalsbilanzen in den USA. "Sie muss abermals beweisen, ob die für Künstliche Intelligenz aufgewendeten Milliardensummen die erhofften Renditen abwerfen", so Stanzl. Jegliche Risse in der Fassade des KI-Wachstums könnten die Korrekturrisiken schnell erhöhen, viel Raum für "Fehltritte" bestehe nicht.

Diese Unternehmen stehen in dieser Woche im Fokus

Einen wichtigen Termin für Anleger gibt es am heutigen Donnerstag: Der weltgrößte Halbleiter-Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert am heutigen Donnerstag seine Umsatzbilanz für die ersten drei Quartale.

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Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August schraubte der DAX seine Rekordmarken auf neue Höchststände: Das bisherige Intraday-Allzeithoch liegt bei 26.618,74 Zählern, der höchste Schlusskurs der Geschichte bei 26.569,99 Punkten.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires