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DAX-Performance

DAX aktuell: DAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

DAX aktuell: DAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den DAX auch heute aufwärts.

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Am Freitag springt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,43 Prozent auf 24.870,30 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,103 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,272 Prozent auf 24.830,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24.763,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24.875,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.821,67 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,408 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24.740,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der DAX mit 24.128,98 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor einem Jahr, am 24.07.2025, einen Wert von 24.295,93 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,35 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25.900,10 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,46 Prozent auf 135,32 EUR), Deutsche Börse (+ 1,66 Prozent auf 257,40 EUR), Fresenius SE (+ 1,28 Prozent auf 43,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,06 Prozent auf 152,06 EUR) und Commerzbank (+ 0,99 Prozent auf 36,71 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil adidas (-5,13 Prozent auf 167,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,59 Prozent auf 71,78 EUR), Infineon (-1,47 Prozent auf 64,53 EUR), BASF (-0,95 Prozent auf 48,41 EUR) und Deutsche Telekom (-0,92 Prozent auf 25,89 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 377.881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 206,764 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 7,76 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
23.07.26 Tesla Kaufen DZ BANK
23.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Tesla Halten DZ BANK