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DAX aktuell

DAX beendet Handel über 25.400-Punkten - Signal für nachhaltige Stabilisierung?

DAX beendet Handel über 25.400-Punkten - Signal für nachhaltige Stabilisierung?

Der DAX startete nach dem verhaltenen Wochenauftakt am Dienstag einen neuen Erholungsversuch und übersprang dabei die 25.400-Punkte-Marke.

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Nach dem verhaltenen Wochenauftakt ließ sich am Dienstag für den DAX eine Erholung beobachten: Zur Startglocke ging es für das Börsenbarometer 0,54 Prozent auf 25.390,75 Zähler nach oben und auch im Anschluss legte er weiter zu. Er beendete den Tag 0,77 Prozent höher bei 25.449,19 Zählern.

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Damit setzte sich die bereits vor dem Wochenende eingeleitete Erholung fort. Zum Handelsschluss am Vortag war es dem deutschen Leitindex noch nicht gelungen, die Schwelle von 25.300 Punkten nachhaltig zu überwinden - nun konnte er sogar zeitweise die 25.500-Punkte-Marke knacken.

Ölpreise und Anleiherenditen bleiben im Fokus

Das weitere Aufwärtspotenzial an den Aktienmärkten wird allerdings durch die gestiegenen Renditen europäischer Staatsanleihen sowie die weiterhin hohen Energiepreise begrenzt. Darauf verwies Andreas Lipkow von CMC Markets. "Insgesamt dürfte die datenarme Handelswoche weiter von den Energiepreisen und Anleiherenditen dominiert werden" prognostizierte der Marktanalyst laut dpa-AFX.

Am Dienstag fiel der Brent-Ölpreis unter die Marke von 100-US-Dollar.

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Hohe US-Renditen werden zum Belastungsfaktor

Aktienstratege Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg sieht steigende Anleiherenditen nicht grundsätzlich als Belastung für Aktien. Seiner Einschätzung nach sind höhere Renditen häufig ein Zeichen für eine Belebung der Konjunktur und damit verbundene bessere Gewinnperspektiven der Unternehmen. In einem solchen Umfeld habe sich insbesondere der marktbreite US-Aktienindex S&P 500 in der Vergangenheit oftmals überdurchschnittlich entwickelt.

"Dies galt jedoch nur dann, wenn die Rendite zehnjähriger US-Treasuries unterhalb von 5 Prozent lag, was inzwischen nicht mehr der Fall ist", konkretisierte Streich. "Überstieg sie dieses Niveau, ging der US-Markt zwar nicht gleich zwingend in die Knie, entwickelte sich jedoch nur noch unterdurchschnittlich." Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen war in den vergangenen Tagen deutlich über die Marke von 5 Prozent gestiegen, hatte sich zuletzt jedoch wieder stabilisiert.

Diese Unternehmen stehen in dieser Woche im Fokus

Am Dienstag könnte eine Anlegerveranstaltung von Marvell Technology für neue Impulse bei den KI-Begeisterten sorgen. Die Aktie des Halbleiterentwicklers hat ihren Wert seit Jahresbeginn bereits mehr als verdreifacht. Einen weiteren wichtigen Termin gibt es am Donnerstag: Der weltgrößte Halbleiter-Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht seine Umsatzzahlen für die ersten neun Monate des Jahres.

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Beim Kapitalmarkttag der angeschlagenen VW-Sportwagentochter Porsche dürften am Mittwoch hingegen andere Themen im Mittelpunkt stehen.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Julia Walter, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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