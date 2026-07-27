DAX beendet Montagshandel tiefer - Experten bleiben zuversichtlich für Aktien

DAX aktuell

17.08.26 17:38 Uhr

Der deutsche Leitindex zeigte sich zum Start in die neue Handelswoche volatil. Experten werten die Positionierung der Anleger weiter alles andere als extrem.

• Experten bleiben optimistisch für die Aktienmärkte, da steigende Unternehmensgewinne, eine wachsende Weltkonjunktur und sinkende Inflation die Börsenstimmung stützen.

• Trotz der Unsicherheiten im Nahost-Krieg und steigender Ölpreise konnte der DAX seit März um mehr als ein Fünftel steigen und das Jahresplus auf knapp acht Prozent erhöhen.

• Der DAX startete mit einem Anstieg von 0,19 % bei 26.490,30 Punkten und schwankte anschließend um die Nulllinie.

Zum Start des XETRA-Haupthandels verbuchte der DAX einen Aufschlag und pendelte anschließend überwiegend um die Nulllinie. Letztlich stand ein Minus von 0,38 Prozent auf 26.338,61 Punkte an der Kurstafel.

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Die vergangene Woche war die vierte in Folge, in der das Börsenbarometer zulegen konnte. Dabei gewann der DAX sechseinhalb Prozent und baute sein Jahresplus damit auf knapp acht Prozent aus. Seit dem Jahrestief im März kletterte der Leitindex um etwas mehr als ein Fünftel nach oben. Wegen des Iran-Kriegs und des deswegen stark gestiegenen Ölpreises war der Leitindex im März zeitweise unter die Marke von 22.000 Punkten abgesackt.

Anleger ignorieren Nahost-Krieg zunehmend

Der weiter völlig unklare Ausgang des Nahost-Kriegs hatte die Anleger zuletzt kaum noch tangiert. Statt rund zwei Monate nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens wie geplant Fortschritte in der Frage des iranischen Atomprogramms zu erzielen, provozierte US-Präsident Trump am Wochenende mit der Ankündigung einer Übernahme der Straße von Hormus. Der Iran wies die Pläne zurück und stellt die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA offen infrage.

Experten zuversichtlich für Aktien

Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan blieb in seinem aktuellen Kommentar generell optimistisch für die Aktienmärkte. Grund dafür sind die steigenden Unternehmensgewinne. Trotz der Indexrekorde sei die Positionierung der Anleger weiter alles andere als extrem, so der Experte. Die Marktbreite nehme derweil zu, die Anstiege würden also nicht nur von wenigen starken Werten getragen.

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"Die Sommerpause an den Aktienmärkten fällt in diesem Jahr offenbar aus", lautet die zuversichtliche Prognose von Robert Halver, Marktanalyst bei der Baader Bank. Ungeachtet des Iran-Kriegs, in dem kurzfristig keine Lösung in Sicht sei, sorgten eine wachsende Weltkonjunktur, die abnehmende Inflation und die zinspolitische Zurückhaltung der US-Notenbank Fed für eine "sonnige Börsenstimmung".

DAX-Rekord im Fokus

Am Mittwoch der vergangenen Woche hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires