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DAX aktuell

DAX bleibt am Donnerstag angeschlagen und rutscht unter 25.000-Punkte-Marke - nahende Berichtssaison im Fokus

DAX bleibt am Donnerstag angeschlagen und rutscht unter 25.000-Punkte-Marke - nahende Berichtssaison im Fokus

Der DAX zeigt sich am Donnerstag nach den Vortagsverlusten erneut klar tiefer. Dabei rutscht er unter die 25.000-Punkte-Marke.

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Der DAX gibt im Donnerstagshandel weiter nach. Zum Auftakt ging es 0,88 Prozent auf 24.884,62 Punkte abwärts, damit rutschte er direkt unter die runde Marke von 25.000 Punkten. Im Verlauf werden die Verluste sogar noch etwas ausgebaut.

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Die Stabilisierung gerät ins Wanken

Die Schwäche des DAX zur Wochenmitte setzt sich auch am Donnerstag damit weiter fort, eine Stabilisierung bleibt aus und der Leitindex zeigt sich weiter angeschlagen.

"Die Stabilisierung gerät ins Wanken", kommentierte Jochen Stanzl von der Consorsbank die Kursschwäche."Öl, Anleihen, Frankreich: Der DAX erleidet einen erneuten Rückschlag", schrieb der Marktexperte.

Warten auf Bilanzsaison

Nun richteten sich die Blicke auf die nahende Saison der Quartalsbilanzen in den USA. "Sie muss abermals beweisen, ob die für Künstliche Intelligenz aufgewendeten Milliardensummen die erhofften Renditen abwerfen", so Stanzl. Jegliche Risse in der Fassade des KI-Wachstums könnten die Korrekturrisiken schnell erhöhen, viel Raum für "Fehltritte" bestehe nicht.

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Diese Unternehmen stehen in dieser Woche im Fokus

Einen wichtigen Termin für Anleger gibt es am heutigen Donnerstag: Der weltgrößte Halbleiter-Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentierte seine Umsatzbilanz für die ersten drei Quartale.

Daneben stehen die am Vortag schwachen Technologiewerte nach Quartalszahlen des koreanischen Tech-Schwergewichts Samsung im Blick. Samsung steigerte dank unerwarteter Gewinne aus dem Speicherchip-Geschäft den Gewinn um fast das Neunfache. stabil.

Detaillierte Quartalszahlen gab es von Südzucker: Der Zuckerproduzent schrieb wieder schwarze Zahlen.

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Anleger schauen darüber hinaus auch auf die neuesten Absatzzahlen von Daimler Truck.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August schraubte der DAX seine Rekordmarken auf neue Höchststände: Das bisherige Intraday-Allzeithoch liegt bei 26.618,74 Zählern, der höchste Schlusskurs der Geschichte bei 26.569,99 Punkten.

Evelyn Schmal, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, viewimage / Shutterstock.com

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