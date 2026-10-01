DAX droht Rückschlag zu Oktoberstart: Anleiherenditen belasten deutschen Aktienmarkt weiter

DAX aktuell

01.10.26 08:38 Uhr

Schwacher Start in den Oktober: Der DAX tendiert vorbörslich im Minus und droht auf den tiefsten Stand seit Ende Juli zu fallen. Druck kommt vor allem vom US-Anleihemarkt.

• Schwache Inflationsdaten aus der Eurozone belasten die Märkte, was auf mögliche Zinserhöhungen der EZB im kommenden Jahr hindeutet; Deutschland verzeichnete im September einen Anstieg der Inflation auf 3,3 %.

• In Asien stiegen die Kurse im Halbleitersektor, während US-Präsident Trump neue KI-Regelungen ablehnte und die bestehenden Gesetze für ausreichend hielt.

• Der DAX schloss am Mittwoch 0,79 % schwächer bei 25.199,19 Punkten, nachdem er zunächst Gewinne verzeichnete.

Der DAX dürfte mit roten Vorzeichen in den neuen Monat starten.

Den September hatte der Leitindex noch am unteren Rand seiner Monatsspanne beendet. Nun winkt der tiefste Stand seit Ende Juli.

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Vorgaben nach Micron-Bilanz uneindeutig

Die Vorgaben wirken erst einmal schwach, da die New Yorker Börsen am Mittwoch nach dem XETRA-Schluss an Boden verloren hatten und sich die US-Futures über Nacht nur teilweise erholt haben. Tech-Werte bleiben international im Fokus wegen des Chipkonzerns Micron, der nach US-Börsenschluss einen starken Ausblick abgab, aber auch vor steigenden Kosten warnte. Die Reaktion bei Micron selbst blieb zwar erst einmal mau, doch die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea schafften es am Donnerstag ins Plus.

Anleiherenditen als Zünglein an der Waage

Laut Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank bleiben Anleiherenditen für den deutschen Aktienmarkt jedoch der wichtigste Taktgeber. "Mit jeder neuen Verkaufswelle am Anleihemarkt wächst der Druck auf den Dax, der aus seiner Handelsspanne nach unten herauszufallen droht", schrieb der Experte. Hohe Inflationszahlen aus europäischen Ländern hatten am Mittwoch dafür gesorgt, dass die September-Bilanz für den Leitindex mit minus vier Prozent noch schlechter wurde.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

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Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires