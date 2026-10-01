DAX 25.199 -0,8%ESt50 6.269 -0,8%MSCI World 4.903 -0,1%Top 10 Crypto 11,11 +0,1%Nas 26.861 +0,2%Bitcoin 74.336 +0,8%Euro 1,1311 -0,2%Öl 98,1 -5,3%Gold 4.183 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DAX aktuell

DAX droht Rückschlag zu Oktoberstart: Anleiherenditen belasten deutschen Aktienmarkt weiter

DAX droht Rückschlag zu Oktoberstart: Anleiherenditen belasten deutschen Aktienmarkt weiter

Schwacher Start in den Oktober: Der DAX tendiert vorbörslich im Minus und droht auf den tiefsten Stand seit Ende Juli zu fallen. Druck kommt vor allem vom US-Anleihemarkt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
98.05 USD -5.48 USD -5.29 %
News
Ölpreis (WTI)
90.43 USD 0.01 USD 0.01 %
News
Indizes
DAX 40
25,199.19 EUR -200.02 EUR -0.79 %
News | Analysen

Der DAX dürfte mit roten Vorzeichen in den neuen Monat starten.
Den September hatte der Leitindex noch am unteren Rand seiner Monatsspanne beendet. Nun winkt der tiefste Stand seit Ende Juli.

Werbung

Vorgaben nach Micron-Bilanz uneindeutig

Die Vorgaben wirken erst einmal schwach, da die New Yorker Börsen am Mittwoch nach dem XETRA-Schluss an Boden verloren hatten und sich die US-Futures über Nacht nur teilweise erholt haben. Tech-Werte bleiben international im Fokus wegen des Chipkonzerns Micron, der nach US-Börsenschluss einen starken Ausblick abgab, aber auch vor steigenden Kosten warnte. Die Reaktion bei Micron selbst blieb zwar erst einmal mau, doch die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea schafften es am Donnerstag ins Plus.

Anleiherenditen als Zünglein an der Waage

Laut Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank bleiben Anleiherenditen für den deutschen Aktienmarkt jedoch der wichtigste Taktgeber. "Mit jeder neuen Verkaufswelle am Anleihemarkt wächst der Druck auf den Dax, der aus seiner Handelsspanne nach unten herauszufallen droht", schrieb der Experte. Hohe Inflationszahlen aus europäischen Ländern hatten am Mittwoch dafür gesorgt, dass die September-Bilanz für den Leitindex mit minus vier Prozent noch schlechter wurde.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Werbung

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.