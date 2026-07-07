DAX dürfte 25.000-Punkte-Marke festigen - Freundlicher Handelsstart erwartet

DAX aktuell

22.07.26 08:08 Uhr

Mit der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison der Unternehmen dürfte der DAX zur Wochenmitte mit kleinen Aufschlägen in den Handel starten.

• Die EZB steht vor der Herausforderung, die Inflation durch mögliche Zinserhöhungen zu steuern, während die geopolitischen Spannungen die wirtschaftliche Entwicklung und die Energiepreise beeinflussen.

• Die Internationale Energieagentur warnt vor zunehmendem Druck auf die weltweite Ölversorgung aufgrund der Eskalation im Nahost-Konflikt, während die Lage in der Region weiterhin unberechenbar bleibt.

• Der DAX konnte trotz geopolitischer Unsicherheiten und des Konflikts zwischen den USA und dem Iran stabil bleiben und legte am Dienstag um 0,66 % auf 25.011,35 Punkte zu.

Der DAX ging am Dienstag um 0,66 Prozent höher bei 25.011,35 Zählern aus dem Handel. Auch am Mittwoch zeichnen sich vorbörslich zeitweise leichte Gewinne ab.

Die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 25.074 Zählern verläuft, hat der Leitindex damit nun wieder vor Augen.

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Am Vorabend hatten die US-Aktienmärkte Stärke gezeigt, ihre Kursgewinne aber weitergehend noch während des XETRA-Handels erzielt. Einige für Tech-Werte wegweisende Börsen in Asien vollzogen dies am Mittwoch nach.

USA greifen erneut Ziele im Iran an

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht erneut militärische Ziele im Iran angegriffen. Damit sollten die Möglichkeiten des Landes geschwächt werden, Handelsschiffe in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus anzugreifen, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom auf der Plattform X mit. Es ist die elfte Nacht in Folge, in der die USA die Islamische Republik angriffen.

Lage in Nahost wird mit beginnender Berichtssaison zum Hintergrundrauschen

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An neue US-Angriffswellen auf den Iran und die höheren Ölpreise gewöhnen sich die Anleger jedoch offenbar allmählich und lenken ihre Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Berichtssaison, die am Mittwoch einige Hochkaräter zu bieten hat. In Europa konzentriert sich dies am Morgen noch auf Banken wie Santander, doch nach dem Frankfurter Börsenschluss berichtet dann die Deutsche Börse.

Besonders dürfte aber spät am Abend in die Vereinigten Staaten geblickt werden, wo die Berichtssaison nach dem Handelsende mit den großen Tech-Unternehmen Tesla und Alphabet aufwarten kann.

Neue DAX-Rekorde zunächst weiter kein Thema

Noch Anfang Juli hatte der deutsche Leitindex an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen immer neue Rekordstände markiert. Das aktuelle Allzeithoch stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs vom selben Tag von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten in den Feierabend.

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Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires