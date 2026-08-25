DAX dürfte ohne neuen Schwung starten: 26.000 Punkte bleiben umkämpft
Der DAX dürfte ohne neuen Schwung in den Montagshandel starten. Anleger blicken vor allem auf den anstehenden EZB-Zinsentscheid in dieser Woche.
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Der DAX dürfte ohne neuen Schwung in die neue Handelswoche starten. Nach dem leichten Kursplus am Freitag notiert er vorbörslich zeitweise knapp im Minus. Die runde 26.000-Punkte-Marke bleibt damit im Visier.
Am Freitag war der DAX zwischenzeitlich bis auf 26.167 Punkte gestiegen, drehte jedoch noch vor dem Erreichen seiner 21-Tage-Linie wieder ab. Das erst kürzlich markierte Rekordhoch dürfte damit vorerst außer Reichweite bleiben.
Lage am Ölmarkt beschäftig Anleger weiterhin - KI-Rally in Asien
Angespannt bleibt unterdessen die Lage am Ölmarkt. Die erneuten Eskalationen im Iran-Krieg treiben die Ölpreise weiter an. Brent-Öl, die Nordseesorte, notiert auf dem höchsten Stand seit Juni. Gleichzeitig erreichen technologielastige asiatische Börsenindizes wie der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 am Montagmorgen den höchsten Stand seit knapp zwei Wochen. Trotz der anhaltenden Debatte über die hohen Bewertungen sei die Investmentstory rund um künstliche Intelligenz weiterhin intakt, kommentierte der Marktexperte Stephen Innes.
Politischer Umbruch im Blick
In Deutschland dürfte zudem der Wahlerfolg der Rechtsaußenpartei AfD in Sachsen-Anhalt für Diskussionen sorgen. Auch das schlechte Abschneiden der CDU und dessen mögliche Signalwirkung für die Bundesregierung dürften die politische Debatte bestimmen. Die Bildung einer neuen Landesregierung in Sachsen-Anhalt könnte sich schwierig gestalten.
EZB-Zinsentscheid voraus: Neue Impulse für die Märkte?
Für die Finanzmärkte sind allerdings zunächst die anstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) in dieser und der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche von größerer Bedeutung. Eine Anhebung des EZB-Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent gilt laut Edgar Walk, Chefvolkswirt von Metzler Asset Management, inzwischen weitgehend als eingepreist.
Letzte DAX-Rekorde
Der DAX hatte am 28. August zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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