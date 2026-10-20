DAX dürfte Talfahrt am Dienstag fortsetzen - Rutsch auf Vortagestief droht

DAX aktuell

20.10.26 07:09 Uhr

Beim DAX mehren sich die Anzeichen für eine neue Schwächephase. Besonders ein zuletzt stark gefragter Marktbereich steht unter Beobachtung.

• In Asien zeigten die Märkte gemischte Reaktionen auf die US-Schwäche, während hohe Energiepreise und geopolitische Spannungen die Inflation belasten.

• Die US-Technologiebörse NASDAQ 100 geriet durch Kursverluste im Tech-Sektor unter Druck, beeinflusst von Bedenken hinsichtlich KI-Investitionen und hoher Energiepreise.

• Der DAX fiel zum Wochenstart um 1,18 % auf 25.319,77 Punkte, nachdem er zuvor freundliche Handelsabschlüsse verzeichnet hatte.

Nach einem schwachen Wochenauftakt dürfte der DAX auch am Dienstag mit Verlusten starten. Zum Wochenauftakt ging es letztlich um 1,18 Prozent auf 25.319,77 Zähler nach unten.

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DAX könnte erneut Vortagestief testen

Der DAX dürfte am Dienstag schwächer starten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des XETRA-Handels ein halbes Prozent tiefer auf 25.199 Punkte. Damit fällt er wohl wieder an sein Vortagestief zurück - und damit unter seine 21-Tage-Linie. Der jüngste Chartausbruch aus dem Korrekturtrend vom Rekord im August wackelt.

Technologiewerte in Asien erneut unter Druck

Der US-Technologieindex NASDAQ 100 hatte sich am Vorabend zwar etwas stabilisiert nach seinem jüngsten Rutsch, in Asien ging es am Dienstagmorgen allerdings wieder abwärts. Besonders schwach zeigte sich einmal mehr der KI-und Halbleitersektor, der im Oktober immens unter Vertrauensdruck geraten war.

Letzte DAX-Rekorde

Seine historischen Höchststände markierte der deutsche Leitindex zuletzt am 28. August. Das Allzeithoch im Handelsverlauf steht bei 26.618,74 Zählern, das Rekordhoch auf Schlusskursbasis bei 26.569,99 Punkten.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires