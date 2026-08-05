DAX dürfte weitere Allzeithochs markieren - Bilanzen und Übergangsdeal für Straße von Hormus im Blick

DAX aktuell

05.08.26 08:25 Uhr

Nachdem der deutsche Leitindex bereits an den ersten beiden Handelstagen der Woche neue Rekorde aufstellen konnte, dürfte es auch zur Wochenmitte weiter rauf gehen.

• Die Berichtssaison der Unternehmen stützt die Kurse, während die Marktstimmung vorsichtig bleibt und nur in ausgewählten Branchen investiert wird.

• Der DAX überschritt die 26.000-Punkte-Marke und erreichte ein neues Allzeithoch von 26.266,50 Punkten, schloss bei 26.202,35 Punkten mit einem Plus von 0,77 %.

Am Dienstag ging der DAX um 0,77 Prozent höher mit einem Schlussstandrekord von 26.202,35 Zählern aus der Sitzung, nachdem er zuvor im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch bei 26.266,50 Indexpunkten erreicht hatte. Am Mittwoch dürfte dieser Rekord noch einmal weiter ausgebaut werden: Vorbörsliche Indikationen zeigen einen weiteren deutlichen Anstieg.

Hoffnungen auf eine Beilegung des Iran-Krieges, sinkende Ölpreise und eine Rally bei weltweiten Technologie-Aktien sollten für eine fortgesetzte Rekordrally des DAX sorgen.

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USA und Iran angeblich vor Übergangsdeal in Straße von Hormus

Im Iran-Krieg stehen die USA, der Iran und der Oman dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus. Demnach streben die USA bereits für heute eine Einigung an, berichtet "Axios" unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten sowie zwei Quellen aus der Golfregion. Bereits am gestrigen Dienstag hatten alle Zeichen darauf hingedeutet, dass in Kürze eine Einigung verkündet werden könnte. Die Ölpreise geben daraufhin am Mittwochmorgen leicht nach.

"Die Rekordjagd an den Börsen geht weiter", resümierte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Die erhoffte Wiedereröffnung der Straße von Hormus würde die Öl- und Gaspreise weiter fallen lassen. Niedrigere Energiekosten dämpfen die Inflationserwartungen." Die Notenbanken wären wohl nicht mehr "gezwungen", die Zinsen anzuheben. Mit niedrigeren Energiekosten und wohl eher niedrigen Finanzierungskosten für Unternehmen gebe es zwei Faktoren, die sich positiv auf die Unternehmensgewinne auswirken können. Und das lasse die Aktienkurse steigen.

Quartalssaison bleibt Treiber

Weiterhin im Fokus der Anleger steht auch die Berichtssaison, die zur Wochenmitte noch einmal deutlich an Fahrt gewinnt. In Deutschland legten am Morgen etwa bereits Vonovia, Siemens Energy und DHL ihre Ergebnisse für das abgelaufene Quartal offen.

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In den USA hatten am Vorabend nach Handelsschluss zudem SpaceX und AMD ihre Bücher geöffnet. Bei AMD lagen sowohl Gewinn als auch Umsatz im zweiten Quartal über den Konsensschätzungen. Der Konzern hat angesichts der steigenden Nachfrage nach agentenbasierter KI bereits das fünfte Quartal in Folge einen Rekordumsatz mit Server-CPUs erzielt. Allerdings teilte SpaceX mit, dass das Unternehmen keine AMD-Chips mehr kaufen und stattdessen ausschließlich auf die Speicherchips von NVIDIA setzen werde.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires