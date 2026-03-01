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DAX aktuell

DAX dürfte wenig verändert in den Handel starten - Ölpreise bleiben im Fokus

17.03.26 08:38 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX wenig bewegt erwartet - Ölpreise steigen wieder | finanzen.net

Der DAX wird am Dienstag nahe der Nulllinie erwartet. Ein erneut gestiegener Ölpreis und die anhaltende Blockade der Straße von Hormus dämpfen die Risikobereitschaft der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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News
Ölpreis (Brent)
103,23 USD 2,21 USD 2,19%
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News
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DAX 40
23.564,0 PKT 116,7 PKT 0,50%
Charts|News|Analysen

Nach einem soliden Wochenbeginn dürfte der DAX am Dienstag angesichts eines erneut gestiegenen Ölpreises eher verhalten in den Handel starten: Vorbörslich pendelt er zeitweise um die Nulllinie. Am Montag beendete er die Sitzung 0,50 Prozent höher bei 23.564,01 Zählern.

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Spannungen um Hormus halten Ölmarkt weiter in Atem

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent liegt derzeit knapp über 100 US-Dollar und damit wieder deutlicher über dem Vortagesniveau. Zu Beginn der vergangenen Woche hatte er mit nahezu 120 Dollar noch den höchsten Stand seit 2022 erreicht und damit erhebliche Sorgen hinsichtlich Konjunktur und Inflation ausgelöst. Besonders im Mittelpunkt stehen daher weiterhin Meldungen zur Straße von Hormus, dem wichtigsten Transportweg für Energielieferungen, die faktisch vom Iran blockiert wird.

Der iranische Außenminister wies unterdessen Berichte zurück, wonach es Kontakte zu einem US-Sondergesandten gebe. Solche Aussagen zielten darauf ab, die Akteure am Ölmarkt sowie die Öffentlichkeit in die Irre zu führen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com