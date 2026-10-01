DAX 25.153 -0,2%ESt50 6.229 -0,6%MSCI World 4.903 -0,1%Top 10 Crypto 11,24 +1,2%Nas 26.986 +0,5%Bitcoin 73.980 +0,3%Euro 1,1287 -0,4%Öl 99,9 -3,5%Gold 4.162 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DAX aktuell

DAX erholt sich von Tagestief und Rutsch unter 25.000 Punkte - Verluste reduziert

DAX erholt sich von Tagestief und Rutsch unter 25.000 Punkte - Verluste reduziert

Der DAX ist am Donnerstag zunächst unter die Marke von 25.000 Punkten gerutscht, kann sich von seinem Tagestief inzwischen aber wieder erholen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
99.85 USD -3.68 USD -3.55 %
News
Ölpreis (WTI)
91.09 USD 0.67 USD 0.74 %
News
Indizes
DAX 40
25,151.99 EUR -47.20 EUR -0.19 %
News | Analysen

Zum Handelsstart ging es für den DAX 0,56 Prozent auf 25.058,08 Punkte nach unten. Im Anschluss unterschritt der Leitindex vorübergehend die psychologisch wichtige 25.000er-Marke. Von seinem Tagestief kann er sich inzwischen aber erholen und pendelt um die Nulllinie.

Werbung

Vorgaben nach Micron-Bilanz uneindeutig

Die Vorgaben wirken erst einmal schwach, da die New Yorker Börsen am Mittwoch nach dem XETRA-Schluss an Boden verloren hatten und sich die US-Futures über Nacht nur teilweise erholt haben. Tech-Werte bleiben international im Fokus wegen des Chipkonzerns Micron, der nach US-Börsenschluss einen starken Ausblick abgab, aber auch vor steigenden Kosten warnte. Die Reaktion bei Micron selbst blieb zwar erst einmal mau, doch die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea schafften es am Donnerstag ins Plus.

Ölpreis bleibt Taktgeber

Inflationssorgen, die tags zuvor hochgekocht waren, wurden im Handelsverlauf durch erneut kräftig steigende Ölpreise befeuert. Das wiederum weckt zunehmend Sorgen vor steigenden Leitzinsen.

Anleiherenditen als Zünglein an der Waage

Belastend wirkt weiter der ungebremste Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten, vor allem in den USA. Vor allem in den längerfristigen Terminen geht es nach oben: Mit 5,34 Prozent erreichte die 10-jährige US-Staatsanleihe neue Dekadenhochs. Treiber ist weiter der negative Mix aus Inflationsdruck, Staatsverschuldung und zu hoher Kapitalnachfrage für KI-Investitionen.

Werbung

Hohe Inflationszahlen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern hatten am Mittwoch für Verluste im DAX gesorgt. Den Monat September beendete der Leitindex schließlich mit einem insgesamt vierprozentigen Verlust und war dabei tags zuvor auch noch unter die für den mittel- bis langfristigen Trend wichtige 100-Tage-Linie gesackt.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Alexandra Hesse, Thomas Zoller, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, PhotoSTS / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.