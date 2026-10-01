DAX erholt sich von Tagestief und Rutsch unter 25.000 Punkte - Verluste werden ausgeglichen

DAX aktuell

01.10.26 14:07 Uhr

Der DAX ist am Donnerstag zunächst unter die Marke von 25.000 Punkten gerutscht, kann sich von seinem Tagestief inzwischen aber wieder erholen.

• Schwache Inflationsdaten aus der Eurozone belasten die Märkte, was auf mögliche Zinserhöhungen der EZB im kommenden Jahr hindeutet; Deutschland verzeichnete im September einen Anstieg der Inflation auf 3,3 %.

• In Asien stiegen die Kurse im Halbleitersektor, während US-Präsident Trump neue KI-Regelungen ablehnte und die bestehenden Gesetze für ausreichend hielt.

• Der DAX schloss am Mittwoch 0,79 % schwächer bei 25.199,19 Punkten, nachdem er zunächst Gewinne verzeichnete.

Zum Handelsstart ging es für den DAX 0,56 Prozent auf 25.058,08 Punkte nach unten. Im Anschluss unterschritt der Leitindex vorübergehend die psychologisch wichtige 25.000er-Marke. Von seinem Tagestief kann er sich inzwischen aber erholen und pendelt um die Nulllinie.

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Vorgaben nach Micron-Bilanz uneindeutig

Die Vorgaben wirken erst einmal schwach, da die New Yorker Börsen am Mittwoch nach dem XETRA-Schluss an Boden verloren hatten und sich die US-Futures über Nacht nur teilweise erholt haben. Tech-Werte bleiben international im Fokus wegen des Chipkonzerns Micron, der nach US-Börsenschluss einen starken Ausblick abgab, aber auch vor steigenden Kosten warnte. Die Reaktion bei Micron selbst blieb zwar erst einmal mau, doch die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea schafften es am Donnerstag ins Plus.

Ölpreis bleibt Taktgeber

Inflationssorgen, die tags zuvor hochgekocht waren, wurden im Handelsverlauf durch erneut kräftig steigende Ölpreise befeuert. Das wiederum weckt zunehmend Sorgen vor steigenden Leitzinsen.

Anleiherenditen als Zünglein an der Waage

Belastend wirkt weiter der ungebremste Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten, vor allem in den USA. Vor allem in den längerfristigen Terminen geht es nach oben: Mit 5,34 Prozent erreichte die 10-jährige US-Staatsanleihe neue Dekadenhochs. Treiber ist weiter der negative Mix aus Inflationsdruck, Staatsverschuldung und zu hoher Kapitalnachfrage für KI-Investitionen.

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Hohe Inflationszahlen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern hatten am Mittwoch für Verluste im DAX gesorgt. Den Monat September beendete der Leitindex schließlich mit einem insgesamt vierprozentigen Verlust und war dabei tags zuvor auch noch unter die für den mittel- bis langfristigen Trend wichtige 100-Tage-Linie gesackt.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Alexandra Hesse, Thomas Zoller, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires