DAX erholt sich vor dem Wochenende - Kampf um 25.000-Punkte-Marke - Renditen bleiben im Anlegerfokus

DAX aktuell

09.10.26 10:35 Uhr

Der DAX holt vor dem Wochenende einen Teil der Vortagesverluste auf. Dabei bleibt die 25.000-Punkte-Marke im Fokus.

• Wichtige Unternehmenszahlen, darunter von Taiwan Semiconductor, Samsung, Südzucker und Daimler Truck, beeinflussen die Marktstimmung, während der DAX im August Rekordhöhen erreichte.

• Die schwache Kursentwicklung setzt sich fort, während Investoren auf die US-Bilanzsaison warten, die Aufschluss über die Rendite von KI-Investitionen geben soll.

• Der DAX fiel am Donnerstag um 1,18 Prozent auf 24.806,97 Punkte und rutschte unter die Marke von 25.000 Zählern, wobei keine Stabilisierung in Sicht ist.

Der DAX zeigt am Freitag eine freundliche Tendenz und startete bereits 0,69 Prozent höher bei 24.976,97 Punkten. Damit nimmt er wieder die runde Marke von 25.000 Zählern ins Visier, unter die er am Vortag gerutscht war.

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Renditen bei US-Treasuries prägen weiter das Handelsgeschehen

Etwas Rückenwind kommt vom US-Anleihemarkt, wo die Renditen am Vortag gefallen waren. Im asiatischen Handel mit US-Bonds setzt sich diese Abwärtstendenz am Freitag moderat fort. Zehnjährige US-Papiere rentieren allerdings mit 5,2 Prozent nach wie vor auf einem hohen Niveau.

US-Techtitel belasten

Im Blick bleibt indes die ausgeprägte Schwäche von Techwerten in New York, die am Vortag unter einem Bericht der "Financial Times" gelitten hatten, wonach der Umsatz des KI-Konzerns OpenAI geringer ausfalle als zuvor signalisiert.

Letzte DAX-Rekorde

Zuletzt erreichte der deutsche Leitindex am 28. August eine neue Rekordmarken: Das Intraday-Allzeithoch liegt seither bei 26.618,74 Zählern, der höchste Schlusskurs der Geschichte wurde bei 26.569,99 Punkten erreicht.

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Thomas Zoller, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires