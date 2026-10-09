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DAX aktuell

DAX erholt sich vor dem Wochenende - über 25.000-Punkte-Marke - Renditen bleiben im Anlegerfokus

DAX erholt sich vor dem Wochenende - über 25.000-Punkte-Marke - Renditen bleiben im Anlegerfokus

Der DAX holt vor dem Wochenende einen Teil der Vortagesverluste auf. Dabei bleibt die 25.000-Punkte-Marke im Fokus.

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DAX 40
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News | Analysen

Der DAX zeigt am Freitag eine freundliche Tendenz. Das Börsenbarometer startete bereits 0,69 Prozent höher bei 24.976,97 Punkten und zieht im weiteren Verlauf klar über die runde Marke von 25.000 Zählern, unter die er am Vortag gerutscht war.

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Renditen bei US-Treasuries prägen weiter das Handelsgeschehen

Etwas Rückenwind kommt vom US-Anleihemarkt, wo die Renditen am Vortag gefallen waren. Im asiatischen Handel mit US-Bonds setzt sich diese Abwärtstendenz am Freitag moderat fort. Zehnjährige US-Papiere rentieren allerdings mit 5,2 Prozent nach wie vor auf einem hohen Niveau.

US-Techtitel belasten

Im Blick bleibt indes die ausgeprägte Schwäche von Techwerten in New York, die am Vortag unter einem Bericht der "Financial Times" gelitten hatten, wonach der Umsatz des KI-Konzerns OpenAI geringer ausfalle als zuvor signalisiert.

Letzte DAX-Rekorde

Zuletzt erreichte der deutsche Leitindex am 28. August eine neue Rekordmarken: Das Intraday-Allzeithoch liegt seither bei 26.618,74 Zählern, der höchste Schlusskurs der Geschichte wurde bei 26.569,99 Punkten erreicht.

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Thomas Zoller, Melanie Schürmann, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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