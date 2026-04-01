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DAX erobert in Kursrally 24.000-Punkte-Marke zurück - Anleger feiern Waffenruhe

08.04.26 09:32 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - Feuerpause im Iran-Krieg - DAX knackt mit starken Gewinne die 24.000-Punkte-Marke | finanzen.net

Der DAX zündet am Mittwoch ein Kursfeuerwerk, nachdem die USA und der Iran sich in letzter Minute auf eine Waffenruhe einigten.

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Der DAX legte zum Start des Mittwochhandels satte 4,80 Prozent auf 24.021,81 Zähler zu und erobert damit die 24.000-Punkte-Marke zurück. Auch aktuell zieht der Leitindex weiter auf diesem Niveau an.

Auch an den Börsen in Asien geht es teils kräftig nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei klettert um mehr als 5 Prozent nach oben auf das Niveau von Anfang März.

Anleger feiern Feuerpause im Iran-Krieg und Einbruch der Ölpreise

Die Einigung in allerletzter Minute zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe sorgt bei den Anlegern am Mittwoch weltweit für enorme Erleichterung - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Mehrere Börsianer sprachen von einem "Geschenk von Pakistan". Der Nachbar des Iran vermittelte eine weitreichende, sofortige Waffenruhe, die auch für die US-Verbündeten gilt und sich bis in den Libanon erstreckt.

Daraufhin sackten die Ölpreise prozentual zweistellig ab. Sie sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel zeitweise unter 92 Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen.

Wichtig für die globalen Märkte ist vor allem, dass der Iran die Straße von Hormus nun wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Energie. Ihre Öffnung war die Bedingung der USA für eine Feuerpause.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Melanie Schürmann, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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