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DAX aktuell

DAX etwas tiefer erwartet: 26.000-Punkte-Schwelle im Blick - Ölpreise steigen

DAX etwas tiefer erwartet: 26.000-Punkte-Schwelle im Blick - Ölpreise steigen

Für den DAX dürfte es zur Wochenmitte wieder abwärts gehen. Der EZB-Zinsentscheid wirft seine Schatten voraus und die Ölpreise ziehen an.

Werte in diesem Artikel
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Nachdem sich der DAX am Dienstag kaum vom Fleck bewegte, dürfte es zur Wochenmitte nach unten gehen. Die runde 26.000-Punkte-Marke bleibt damit umkämpft.

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Ölpreise im Blick

Vor allem der erneute Anstieg der Ölpreise dürfte den Anlegern nicht schmecken. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent nähert sich auf dem höchsten Niveau seit Juli wieder der Marke von 100 US-Dollar. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben fünf iranische Rohöltanker angegriffen und "zerstört". Sie seien Teil eines "Schattennetzwerks" zur Finanzierung der iranischen Revolutionsgarden.

EZB-Zinsentscheid am Donnerstag: Neue Impulse erwartet

Die Anleger warten auch weiter mit Spannung auf die am Donnerstag auf der Agenda stehende Leitzinserhöhung der EZB. Eine Anhebung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent gilt am Markt inzwischen weitgehend als eingepreist. Von hohem Interesse für Anleger sind damit weitere Informationen zur geplanten Geldpolitik.

Letzte DAX-Rekorde

Der DAX hatte am 28. August zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.

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Evelyn Schmal, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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