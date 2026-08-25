DAX etwas tiefer erwartet: 26.000-Punkte-Schwelle im Blick - Ölpreise ziehen wieder an

DAX aktuell

09.09.26 07:27 Uhr

Für den DAX dürfte es zur Wochenmitte wieder abwärts gehen. In den Fokus rückt der anstehende EZB-Zinsentscheid in dieser Woche sowie steigende Ölpreise.

• Die bevorstehende EZB-Zinsentscheidung und die Unsicherheit um den Ölpreis beeinflussen die Marktstimmung, während der DAX zuletzt im August ein Allzeithoch erreichte.

• Die internationalen Märkte zeigten gemischte Signale, mit Erholungen in asiatischen Indizes und steigenden Ölpreisen, die jedoch die Aktienmärkte kaum beeinflussten.

• Der DAX schloss nahezu unverändert bei 26.007,63 Punkten, nachdem er zur Eröffnung um 0,42 Prozent gefallen war, bleibt aber die 26.000-Punkte-Marke umkämpft.

Nachdem sich der DAX am Dienstag kaum vom Fleck bewegte, dürfte es zur Wochenmitte leicht nach unten gehen. Die runde 26.000-Punkte-Marke bleibt damit umkämpft.

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Ölpreise im Blick

Vor allem der erneute Anstieg der Ölpreise dürfte den Anlegern nicht schmecken. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent nähert sich auf dem höchsten Niveau seit Juli wieder der Marke von 100 US-Dollar. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben fünf iranische Rohöltanker angegriffen und "zerstört". Sie seien Teil eines "Schattennetzwerks" zur Finanzierung der iranischen Revolutionsgarden.

EZB-Zinsentscheid voraus: Neue Impulse für die Märkte?

Die Anleger warten auch weiter mit Spannung auf die am Donnerstag erwartete Leitzinserhöhung der EZB. Eine Anhebung des EZB-Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent gilt am Markt inzwischen weitgehend als eingepreist. Wichtig werden weitere Informationen zur geplanten Geldpolitik.

Letzte DAX-Rekorde

Der DAX hatte am 28. August zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.

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Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires