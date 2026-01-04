DAX aktuell

Die Freude über die kurzzeitige Rückkehr an die Nulllinie währte nicht lange. Am Montagmittag rutschte der DAX erneut in die Verlustzone und setzt damit seinen volatilen Kurs fort.

Der DAX begann die verkürzte Handelswoche 0,39 Prozent niedriger bei 22.213,86 Punkten. Zwischenzeitlich hat sich das Barometer erholt und notierte mit kleinen Aufschlägen. Aktuell geht es wieder bergab. Vor den Osterfeiertagen könnten sich die Umsätze dennoch in Grenzen halten, da am kommenden Freitag sowie Montag an der Frankfurter Börse nicht gehandelt wird.

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22.000-Punkte-Marke bleibt die Zitterpartie

Mit dem erneuten Rücksetzer rückt die psychologisch wichtige Marke von 22.000 Punkten wieder gefährlich nahe. Marktbeobachter warnen: Sollte der Index unter das Niveau von 21.863 Punkten fallen, wäre dies der tiefste Stand seit dem massiven "Zollschock" vom April 2025. Das Minus seit dem Zwischenhoch Ende Februar beläuft sich damit weiterhin auf rund 13 Prozent.

Geopolitik bewegt weiter den Markt

Laut der Commerzbank gibt es im Iran-Krieg auch zu Beginn der fünften Kriegswoche "keine Atempause". Die USA und Israel setzen ihre massiven Angriffe fort, ohne dass es einen ernsthaften diplomatischen Lösungsansatz gibt. Der Iran wirft Trump vor, Verhandlungsbereitschaft nur zu signalisieren, aber heimlich eine Bodenoffensive vorzubereiten. US-Präsident Donald Trump räumt dem Iran noch eine Woche Zeit ein, um die für den weltweiten Öl- und Gashandel so wichtige Straße von Hormus freizugeben.

Ölpreise bleiben der Gradmesser

Auch am derzeit maßgeblichen Ölmarkt zeichnet sich vor diesem Hintergrund keine Entspannung ab. Ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Mai stieg in der Nacht auf Montag um bis zu vier Prozent auf fast 117 Dollar. Damit näherte sich der Ölpreis wieder dem vor drei Wochen erreichten Zwischenhoch von 119,50 Dollar. Er bleibt damit der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen der Anleger. Verbraucherpreisdaten aus Deutschland und Belgien könnten daher am Montag Bedeutung zukommen.

DAX-Rekord vom Januar in weiter Ferne

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Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires