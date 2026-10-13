DAX aktuell: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück
Am zweiten Tag der Woche agierten die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.
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Der DAX schloss nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 25.251,15 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,082 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,154 Prozent auf 25.316,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25.277,68 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 25.453,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.229,98 Punkten.
DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 25.568,56 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Wert von 25.114,25 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 24.387,93 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,90 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Symrise (+ 3,09 Prozent auf 96,14 EUR), BMW (+ 2,56 Prozent auf 54,42 EUR), Brenntag SE (+ 2,52) Prozent auf 63,40 EUR), adidas (+ 2,44 Prozent auf 153,25 EUR) und Continental (+ 2,16 Prozent auf 70,08 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Siemens Energy (-2,53 Prozent auf 143,06 EUR), Infineon (-2,13 Prozent auf 56,00 EUR), HOCHTIEF (-1,88 Prozent auf 387,00 EUR), Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 29,84 EUR) und Daimler Truck (-1,32 Prozent auf 40,46 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8.509.733 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 220,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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