DAX24.601 -0,3%Est506.225 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6700 +0,6%Nas25.593 +1,2%Bitcoin52.015 -0,6%Euro1,1419 +0,3%Öl72,94 -0,2%Gold4.023 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street fester -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, Strategy, ServiceNow, SAP, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
SpaceX sorgt für Rückenwind: Warum die Aktien von Charter Communications und Liberty Broadband haussieren SpaceX sorgt für Rückenwind: Warum die Aktien von Charter Communications und Liberty Broadband haussieren
Europas Hitzewellen eröffnen Milliardenmarkt für Anleger - Sind diese Aktien unterschätzte Gewinner? Europas Hitzewellen eröffnen Milliardenmarkt für Anleger - Sind diese Aktien unterschätzte Gewinner?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

DAX gibt nach freundlichem Wochenauftakt Gewinne ab

29.06.26 16:25 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX startet fester in die Woche und büßt Gewinne wieder ein | finanzen.net

Nach den Kursverlusten vom Freitag kam es für den DAX zunächst zu einem freundlichen Wochenstart. Doch drohen höhere Gewinnmitnahmen?

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.591,9 PKT -79,3 PKT -0,32%
Charts|News|Analysen

Der DAX hat den XETRA-Haupthandel am Montag um 0,22 Prozent höher bei 24.725,81 Punkten eröffnet und zeigte sich zunächst nahe der Nulllinie. Am Nachmittag fällt das Börsenbarometer unter den EMA 50, den Durchschnittswert der vergangenen 50 Handelstage, zurück, was mittelfristig auf eine Schwächephase hindeutet.

Die Aktien deutscher Automobilhersteller fielen am Montag auf mehr- und teils sogar vieljährige Tiefstände.

Experten bleiben vorsichtig

Nach einer mauen Woche dürfte der DAX auch in den kommenden Tagen keine großen Sprünge machen. Momentan fehle es anscheinend an Kurssteigerungsfantasie", heißt es im Wochenausblick der DZ Bank. Dazu komme die saisonale Sommerschwäche, und auch von den überhitzten US-Börsen "sind kurzfristig keine Impulse zu erwarten".

Chef-Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets ist ebenfalls vorsichtig: "Jede negative Nachricht wird derzeit zum Anlass für Gewinnmitnahmen genutzt, und das ist ein Zeichen, dass der Aktienmarkt vor einer Konsolidierung stehen könnte", kommentierte er die jüngste Schwäche.

Was den Markt in dieser Woche bewegt

Die Konjunktur-Agenda hält einige potenziell marktbewegende Nachrichten parat. Am meisten Beachtung dürfte der monatliche US-Arbeitsmarktbericht wegen seiner großen Bedeutung für die amerikanische Geldpolitik finden. Er wird üblicherweise am ersten Freitag des Folgemonats veröffentlicht. Doch da der Nationalfeiertag am 4. Juli diesmal auf den Samstag fällt, wird er bereits am Freitag davor begangen, weshalb die US-Börsen dann geschlossen bleiben. Daher zieht die US-Regierung die Veröffentlichung des Berichts auf Donnerstag vor.

Weltweit stehen ab Dienstag einige Einkaufsmanagerindizes an, die Aufschluss über die Erwartungen der Unternehmen geben sollten. Am Mittwoch treten zudem restriktivere Regeln der EU für Stahlimporte in Kraft, die vor allem gegen die chinesische Billig-Konkurrenz gerichtet sind.

Wichtige Unternehmensnachrichten sind in Deutschland kaum in Sicht.

Nahost-Krieg bleibt im Fokus

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der Nahost-Krieg. Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt würden.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoGranary02 / Shutterstock.com, viewimage / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

16:25DAX gibt nach freundlichem Wochenauftakt Gewinne ab
15:57Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Nachmittag fester
15:30Is Merck (MRK) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
15:11Hot Stocks heute: Trade der Woche: Warum Fraport jetzt spannend wird - plus KI- und SpaceX-Update
14:43VW: 100.000 Jobs weg, aber gleich doppelt in den Werbecharts
14:38Deutsche Börse-News: "Gesunde Abkühlung nach starker KI-Rally" Ausblick
14:31Volkswagen, Bosch, Otto: Deutschlands Familienunternehmen im Abwärtsstrudel
14:22Aktien Frankfurt: Schwache Autobranche bremst Dax - Kurs-Rally bei Nagarro
mehr