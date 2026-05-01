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DAX haussiert nach Fehlstart: Schnäppchenjäger reißen das Ruder herum

18.05.26 16:01 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - Nach KI-Auszeit in New York: DAX sucht den Weg aus der Verlustzone | finanzen.net

Nach einem schwachen Handelsstart infolge neuer Nahost-Spannungen radiert der DAX sein Minus gegen Mittag vollständig aus und legt deutlich zu.

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Der DAX begann die neue Handelswoche mit einem Abschlag von 0,49 Prozent bei 23.833,11 Punkten. Danach blieb er zunächst auf rotem Terrain, bevor er sich klar ins Plus vorarbeitet.

Laut dem Marktbeobachter Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets werden Kurse unter 24.000 Punkten von Anlegern zu "Schnäppchenkäufen" genutzt. Außerdem sorgen Spekulationen über neue Verhandlungsvorschläge von Seiten der USA und Iran für steigende Kurse.

Bewegung am Anleihemarkt mahnt zur Vorsicht

Der Anleihenmarkt mahnt indes weiter zur Vorsicht, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe steigt auf 3,1776 Prozent, dies ist der höchste Wert seit 2011. Vor allem das lange Ende wird momentan von Investoren gemieden, die Zinskurve versteilert sich damit. Damit verteuern sich die Finanzierungskosten deutlich - für Staaten wie auch für Unternehmen. Während der Waffenstillstand im Persischen Golf weitgehend zu halten scheint, hält das Patt um die Straße von Hormus an, was die Stagflationssorgen weiter nährt.

Iran-Konflikt bleibt im Fokus

Das Thema des Tages waren wieder schärfere Töne zwischen dem Iran und den USA sowie anziehende Ölpreise. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. Inmitten der festgefahrenen Verhandlungen wurde jedoch bekannt, dass Teheran nach eigenen Angaben wieder neue Vorschläge nach Washington geschickt hat.

Berichtssaison flaut langsam ab

Nach der heißen Phase der laufenden Berichtssaison, die laut Claudia Windt von der Landesbank Helaba mit guten Geschäftszahlen die Aktienkurse gestützt hat, werden die Unternehmensnachrichten nun deutlich weniger.

NVIDIA veröffentlicht in der neuen Woche am Mittwoch nach US-Börsenschluss traditionsgemäß als letzter Konzern aus der Gruppe der "Magnificent 7" den Quartalsbericht. Die Erwartungen sind wie immer hoch, die Aktien im Rally-Modus in Rekordhöhen. Die kanadische Bank RBC geht davon aus, dass der KI-Chip-Spezialist den Ausblick auf das laufende Quartal anheben wird. Ansonsten sieht die Unternehmensagenda für die neue Woche recht übersichtlich aus.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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