DAX aktuell

Nach einem schwachen Auftakt zeigt sich der DAX resilient. Zwar drohte am Morgen noch ein neues Zwischentief seit April 2025, doch im Verlauf werden die Verluste wettgemacht.

Der DAX begann die verkürzte Handelswoche 0,39 Prozent niedriger bei 22.213,86 Punkten. Mittlerweile hat sich das Barometer jedoch erholt und notiert nahezu unverändert an der Nulllinie. Vor den Osterfeiertagen könnten sich die Umsätze dennoch in Grenzen halten, da am kommenden Freitag sowie Montag an der Frankfurter Börse nicht gehandelt wird.

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Stabilisierung oberhalb der 22.000er-Marke

Trotz der aktuellen Erholung bleibt die psychologisch wichtige Marke von 22.000 Punkten in Sichtweite, die vor einer Woche bereits getestet wurde. Charttechnisch bleibt die Lage angespannt: Sollte der DAX unter 21.863 Punkte fallen, würde er auf den tiefsten Stand seit dem Zollschock im April 2025 rutschen. Seit dem Zwischenhoch von Ende Februar summiert sich das Minus derzeit auf etwa 13 Prozent.

Geopolitik bewegt weiter den Markt

Laut der Commerzbank gibt es im Iran-Krieg auch zu Beginn der fünften Kriegswoche "keine Atempause". Die USA und Israel setzen ihre massiven Angriffe fort, ohne dass es einen ernsthaften diplomatischen Lösungsansatz gibt. Der Iran wirft Trump vor, Verhandlungsbereitschaft nur zu signalisieren, aber heimlich eine Bodenoffensive vorzubereiten. US-Präsident Donald Trump räumt dem Iran noch eine Woche Zeit ein, um die für den weltweiten Öl- und Gashandel so wichtige Straße von Hormus freizugeben.

Ölpreise bleiben der Gradmesser

Auch am derzeit maßgeblichen Ölmarkt zeichnet sich vor diesem Hintergrund keine Entspannung ab. Ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Mai stieg in der Nacht auf Montag um bis zu vier Prozent auf fast 117 Dollar. Damit näherte sich der Ölpreis wieder dem vor drei Wochen erreichten Zwischenhoch von 119,50 Dollar. Er bleibt damit der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen der Anleger. Verbraucherpreisdaten aus Deutschland und Belgien könnten daher am Montag Bedeutung zukommen.

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Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires