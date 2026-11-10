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DAX-Entwicklung

DAX aktuell: DAX klettert

DAX aktuell: DAX klettert

Der DAX befindet sich am Dienstagmittag im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180.20 EUR 1.65 EUR 0.92 %
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Deutsche Bank AG
33.47 EUR 0.98 EUR 3.02 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
58.56 EUR -0.14 EUR -0.24 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.92 EUR -0.51 EUR -1.23 %
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GEA
71.65 EUR 0.05 EUR 0.07 %
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Henkel KGaA Vz.
86.10 EUR 2.44 EUR 2.92 %
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Infineon AG
51.09 EUR 1.52 EUR 3.06 %
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MTU Aero Engines AG
357.90 EUR 1.00 EUR 0.28 %
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Rheinmetall AG
871.30 EUR 25.70 EUR 3.04 %
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SAP SE
209.90 EUR -1.90 EUR -0.90 %
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Symrise AG
92.60 EUR -1.78 EUR -1.89 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.50 EUR -0.04 EUR -0.06 %
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Vonovia SE
17.24 EUR -0.16 EUR -0.92 %
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Indizes
DAX 40
26,607.91 EUR 340.72 EUR 1.3 %
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Um 12:09 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 1,30 Prozent nach oben auf 26.607,55 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,146 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,07 Prozent auf 26.548,59 Punkte an der Kurstafel, nach 26.267,19 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26.460,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 26.615,59 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der DAX einen Stand von 25.087,27 Punkten auf. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 26.323,88 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 23.959,99 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,43 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.692,90 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 5,58 Prozent auf 51,34 EUR), Deutsche Bank (+ 3,50 Prozent auf 33,60 EUR), Henkel vz (+ 3,23 Prozent auf 86,40 EUR), Rheinmetall (+ 3,03 Prozent auf 871,00 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,84 Prozent auf 365,30 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Symrise (-1,46 Prozent auf 92,98 EUR), SAP SE (-0,52 Prozent auf 210,55 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,07 Prozent auf 40,94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,00 Prozent auf 58,64 EUR) und GEA (+ 0,07 Prozent auf 71,50 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.116.118 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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11:46 Infineon Neutral UBS AG
10:06 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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