DAX aktuell: DAX klettert am Freitagmittag

DAX im Fokus

Der DAX gewinnt am Freitagmittag an Wert.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent stärker bei 25.651,02 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,716 Prozent fester bei 25.763,97 Punkten in den Freitagshandel, nach 25.580,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 25.809,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.611,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 3,75 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.06.2026, den Wert von 24.795,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 23.168,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, lag der DAX noch bei 23.934,13 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,53 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25.809,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit EON SE (+ 3,59 Prozent auf 19,03 EUR), Siemens (+ 1,93 Prozent auf 282,25 EUR), RWE (+ 1,76 Prozent auf 57,86 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,66 Prozent auf 380,00 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,64 Prozent auf 495,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Rheinmetall (-2,21 Prozent auf 1.090,40 EUR), SAP SE (-1,85 Prozent auf 139,10 EUR), Zalando (-1,35 Prozent auf 26,38 EUR), Scout24 (-1,34 Prozent auf 73,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,18 Prozent auf 492,80 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.850.090 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 208,441 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net