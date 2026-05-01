DAX24.607 -0,5%Est505.960 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,03 +0,8%Nas26.145 -0,5%Bitcoin66.433 -0,3%Euro1,1597 -0,2%Öl106,6 +1,4%Gold4.518 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 HENSOLDT HAG000 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX beendet Handel etwas tiefer -- Airbus: Lieferverzögerungen beim A350? -- IBM, Quanten-Aktien, Micron, Eutelsat, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
TKMS-Aktie tiefer: Bundesregierung plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS TKMS-Aktie tiefer: Bundesregierung plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

DAX letztlich freundlich: US-Präsident Trump verzichtet zunächst auf Angriff auf den Iran

19.05.26 19:52 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX fester - Trump stoppt geplanten Angriff auf Iran | finanzen.net

Nachdem eine Eskalation im Nahost-Krieg zunächst abgewendet wurde, griffen DAX-Anleger am Dienstag wieder beherzt zu.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
106,74 USD 1,58 USD 1,50%
News
Ölpreis (WTI)
100,16 USD 1,90 USD 1,93%
News
Indizes
DAX 40
24.606,8 PKT -130,5 PKT -0,53%
Charts|News|Analysen

Der DAX konnte heute an sein kräftiges Plus vom Montag anschließen. Zu Handelsbeginn tendierte der deutsche Leitindex bereits 0,26 Prozent höher bei 24.370,50 Punkten und baute die Zugewinne zeitweise deutlich aus. Schlussendlich stand noch ein Gewinn von 0,38 Prozent auf 24.400,65 Zähler an der Kurstafel.

Hoffnung im Iran-Krieg

Plötzlich macht sich Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran breit, die auch den Anstieg der Ölpreise zumindest bremste. Am Abend ließ US-Präsident Trump dann verlauten, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt habe. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Deshalb habe er Verteidigungsminister Pete Hegseth und andere US-Militärvertreter angewiesen, die bisherigen Pläne auszusetzen und einen Großangriff auf den Iran erst dann zu beginnen, wenn ein "akzeptables Abkommen nicht erreicht wird".

Iran legt neue Vorschläge vor

Nachdem die Bemühungen um ein Abkommen zur Beendigung des Krieges ins Stocken geraten waren hat Teheran nach eigenen Angaben über den Vermittler Pakistan auf den jüngsten US-Vorstoß mit eigenen neuen Vorschlägen reagiert, wie Außenamtssprecher Ismail Baghai Reportern sagte. Nach Informationen des "Wall Street Journal" bot Teheran eine schrittweise Öffnung der für den globalen Öl- und Gashandel wichtigen Straße von Hormus an.

China empfängt Putin - wenige Tage nach Trump

Wenige Tage nach US-Präsident Donald Trump stattet von heute an auch Kremlchef Wladimir Putin China einen zweitägigen Besuch ab. Putin werde von einer Delegation aus Ministern und Managern von staatlichen und privaten Konzernen begleitet, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Bei den Gesprächen auf Einladung von Chinas Staatschef Xi Jinping gehe es um einen Ausbau der privilegierten strategischen Partnerschaft beider Länder.

Dabei gehe es unter anderem um die Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Handel, Verkehr, Bauwesen. Thematisiert werden dürften auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine sowie der Krieg zwischen Iran auf der einen und den USA und Israel auf der anderen Seite. Der Kreml betont, dass Putins Reise in keinem Zusammenhang mit Trumps Visite stehe.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Thomas Zoller, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

18:20French court finds Airbus, Air France guilty in 2009 crash
18:17ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwächer nach Nvidia-Zahlen - Iran-Sorgen
18:12Kaum Impulse durch starke NVIDIA-Bilanz: DAX gibt ab - Nikkei 225 stark
18:11Germany and Japan test hydrogen future with BMW, Toyota cars
17:57Schwacher Handel: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter
17:57Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach Nvidia-Zahlen schwächer - Iran-Sorgen bleiben
17:36French Court Says Air France and Airbus Are Guilty in 2009 Crash Case
17:30Sell on News oder Rally-Fortsetzung? Nvidia, Nasdaq & DAX im Livetrading
mehr