DAX letztlich kaum bewegt: Starke Quartalszahlen treffen auf höhere Ölpreise nach Nahost-Eskalation

DAX aktuell

29.07.26 17:43 Uhr

Iran feuert erneut auf US-Truppen, Öl und Gas ziehen an. Der DAX zeigte sich wankelmütig, während am Abend die Fed-Zinsentscheidung ansteht.

• Die US-Notenbank Fed entscheidet heute über den Leitzins, der voraussichtlich unverändert bei 3,50 bis 3,75 % bleibt, während US-Tech-Giganten wie Microsoft und Meta ihre Quartalszahlen veröffentlichen.

• Im Nahen Osten feuerten iranische Streitkräfte ballistische Raketen auf US-Truppen ab, alle Geschosse wurden abgefangen, was die Öl- und Gaspreise steigen ließ.

• Der deutsche Leitindex DAX schloss am Mittwoch mit einem kleinen Gewinn von 0,35 % bei 25.551,97 Punkten und bewegte sich anschließend seitwärts.

Zur Startglocke am Mittwoch wies der deutsche Leitindex DAX einen kleinen Gewinn von 0,35 Prozent auf 25.551,97 Punkte aus. Danach bewegte er sich zwischen kleinen Auf- und Abschlägen hin und her, bevor er den Handelstag 0,01 Prozent niedriger bei 25.460,48 Zählern beendete.

Auf den vorderen Plätzen im DAX verbuchten die Aktien von Rheinmetall, Deutsche Bank, RWE und BASF nach Veröffentlichungen von Geschäftszahlen deutliche Kursgewinne.

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Iran greift wieder US-Truppen an

Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte nach Darstellung des US-Militärs mehrere ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert. Alle Geschosse seien abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit, ohne Angabe des Ziels der Angriffe. Das ließ die Preise für Öl und Gas am Mittwoch wieder steigen.

US-Notenbank Fed entscheidet am Abend über Leitzins

Daneben rückt die Sitzung der US-Notenbank in den Blick. Auf der zweiten Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird an diesem Mittwoch erneut keine Änderung beim Leitzins erwartet. Ökonomen rechnen überwiegend damit, dass die US-Notenbanker den Leitzins zum fünften Mal in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent halten werden. Zuletzt hatte die Fed im Dezember den Leitzins angehoben.

Tech-Schwergewichte aus den USA öffnen die Bücher

Zudem werfen die erwarteten Quartalsberichte weiterer US-Schwergewichte aus dem Techsektor ihre Schatten voraus. So öffnen am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen Microsoft und Meta ihre Bücher und informieren über die Geschäftsentwicklung im zurückliegenden Jahresviertel.

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DAX-Rekordhoch zuletzt Anfang Juli

Das jüngste Allzeithoch des deutschen Leitindex stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten an diesem Tag in den Feierabend.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires