DAX aktuell: DAX mittags in der Verlustzone

DAX-Entwicklung

03.11.26 12:25 Uhr

Der DAX verliert aktuell an Wert.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,63 Prozent leichter bei 25.818,22 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,143 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,966 Prozent schwächer bei 25.730,06 Punkten in den Handel, nach 25.981,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25.853,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.677,86 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Wert von 25.231,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26.001,31 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Wert von 24.132,41 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,21 Prozent. Bei 26.618,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 4,28 Prozent auf 52,16 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,00 Prozent auf 41,31 EUR), RWE (+ 0,96 Prozent auf 57,06 EUR), Hannover Rück (+ 0,41 Prozent auf 292,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,35 Prozent auf 570,00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-3,02 Prozent auf 204,15 EUR), Zalando (-3,00 Prozent auf 26,18 EUR), MTU Aero Engines (-2,89 Prozent auf 335,80 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 169,05 EUR) und Merck (-1,67 Prozent auf 147,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.467.715 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 238,500 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,70 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net