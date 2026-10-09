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DAX-Performance im Fokus

DAX aktuell: DAX mittags mit grünem Vorzeichen

DAX aktuell: DAX mittags mit grünem Vorzeichen

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
149.20 EUR 2.35 EUR 1.60 %
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Airbus SE
187.28 EUR -0.48 EUR -0.26 %
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BASF
51.54 EUR -0.35 EUR -0.67 %
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Deutsche Telekom AG
25.07 EUR -1.93 EUR -7.15 %
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GEA
67.60 EUR 0.25 EUR 0.37 %
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Heidelberg Materials
144.20 EUR 3.80 EUR 2.71 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.72 EUR 0.54 EUR 1.38 %
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Rheinmetall AG
933.10 EUR -6.50 EUR -0.69 %
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SAP SE
190.00 EUR 0.88 EUR 0.47 %
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Siemens AG
271.40 EUR 6.50 EUR 2.45 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.84 EUR 0.88 EUR 1.31 %
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Zalando
23.96 EUR 1.14 EUR 5.00 %
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Indizes
DAX 40
25,098.52 EUR 291.55 EUR 1.18 %
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Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 1,15 Prozent stärker bei 25.091,18 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,086 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,685 Prozent auf 24.976,97 Punkte an der Kurstafel, nach 24.806,97 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.955,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25.136,39 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,634 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 25.576,45 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 25.118,27 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 24.611,25 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,25 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 4,52 Prozent auf 23,84 EUR), SAP SE (+ 3,79 Prozent auf 191,62 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,25 Prozent auf 144,35 EUR), Siemens (+ 2,61 Prozent auf 271,15 EUR) und GEA (+ 2,60 Prozent auf 69,10 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-6,78 Prozent auf 25,01 EUR), Rheinmetall (-0,70 Prozent auf 928,40 EUR), BASF (-0,58 Prozent auf 51,47 EUR), Airbus SE (-0,12 Prozent auf 187,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,35 Prozent auf 39,16 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6.345.167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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