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DAX muss Super-Zahlentag aus den USA verdauen: Startverluste am EZB-Donnerstag erwartet

30.04.26 08:52 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX dürfte Verluste vor EZB-Entscheid ausweiten | finanzen.net

Der deutsche Aktienmarkt wird wohl einen eher unruhigen Handelstag erleben. Eine Reihe von Bilanzen aber auch die Zinsentscheidung der EZB dürften das Geschehen prägen.

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Der DAX dürfte am Donnerstag an seine schwache Vortagesentwicklung anknüpfen und erneut schwächer starten. Bereits zur Wochenmitte war es um 0,27 Prozent auf 23.954,56 Zähler nach unten gegangen. Ein erneuter Angriff auf die 24.000-Punkte-Marke ist zunächst nicht zu erwarten.

Belastungsfaktor Ölpreise

Am Aktienmarkt kommen die Anleger am Donnerstag zunehmend ins Grübeln. Steigende Ölpreise belasten. So kostete Öl der Nordseesorte Brent zuletzt 125 Dollar, dies ist der höchste Stand seit Beginn des Iran-Kriegs. Angesichts der daraus folgenden Inflationsrisiken werden mögliche Zinsanhebungen nun stärker in den Überlegungen der Marktteilnehmer berücksichtigt. Dies drückt auch den DAX weiter nach unten.

Zahlenreigen geht weiter

Auch am Donnerstag setzt sich die Berichtssaison mit vollem Schwung fort. Verdauen müssen heimische Anleger zahlreiche Bilanzen von Techriesen aus den USA, dort hatten nachbörslich Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft gleich vier Unternehmen aus der Gruppe der Magnificent 7 ihre Bücher geöffnet. In Deutschland rücken nun Quartalsberichte BASF, DHL, Volkswagen und MTU Aero Engines in den Fokus.

EZB verkündet Zinsentscheidung

Nach der Fed kommt die EZB: Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Die Inflation wird aber auch in den Vereinigten Staaten ein immer brisanteres Thema. An diesem Donnerstag steht am Nachmittag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Auch die EZB wird die Leitzinsen voraussichtlich erneut nicht verändern. Ökonomen erwarten, dass die Notenbank die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs zunächst abwarten dürfte.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, thodonal88 / Shutterstock.com

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