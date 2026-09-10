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DAX aktuell

DAX nach EZB-Leitzinsentscheid schwächer - Ölpreise schüren Inflationssorgen

DAX nach EZB-Leitzinsentscheid schwächer - Ölpreise schüren Inflationssorgen

Nach dem heftigen Kursrutsch zur Wochenmitte ließen sich Anleger auch vom heiß erwarteten EZB-Entscheid nicht aus der Reserve locken.

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Nach dem jüngsten Kursrutsch tut sich der DAX auch am Donnerstag schwer. Gestartet war das Börsenbarometer um marginale 0,08 Prozent niedriger bei 25.555,66 Zählern. Im Verlauf weitet das Börsenbarometer seine Verluste etwas aus und testet zeitweise die 25.500er-Marke.
Im bisherigen Wochenverlauf hatte der DAX mit einem Tiefpunkt von 25.512 Punkten rund zwei Prozent verloren und war unter seine 50-Tage-Linie abgesackt.

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Hartnäckige Ölpreise schüren Inflationssorgen

Die Ölpreise steigen weiterhin hartnäckig an und befeuern damit erneut die Sorgen um eine anhaltende Inflation. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent hat sich inzwischen wieder fast an sein Zwischenhoch von 102 US-Dollar aus dem Juli herangetastet.

EZB-Zinsentscheid bringt zweite Erhöhung des Jahres

Passend zum generellen Preisauftrieb stand am frühen Nachmittag der EZB-Zinsentscheid an. Dass die Notenbank den Leitzins ein zweites Mal in diesem Jahr auf nun 2,5 Prozent erhöhte, war bereits am Markt eingepreist worden. Zuletzt hatte die EZB Mitte Juni den Leitzins angehoben. Dies war die erste Leitzinsanhebung seit September 2023. Die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Rohöl- und Energiepreise haben die Inflation nach oben getrieben, dementsprechend fiel die weitere Prognose der EZB aus.

Letzte DAX-Rekorde

Der DAX hatte am 28. August zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.

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Benedict Kurschat, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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