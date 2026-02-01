DAX24.885 -0,4%Est506.037 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -2,7%Nas23.022 -0,4%Bitcoin56.087 -3,1%Euro1,1857 -0,3%Öl69,85 +1,1%Gold5.057 +0,6%
DAX aktuell

DAX nach US-Arbeitsmarktdaten im Minus - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke?

11.02.26 17:07 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX nach US-Arbeitsmarktbericht mi Minus - 25.000er-Hürde rückt weiter weg

Der deutsche Aktienmarkt kämpft den Kampf um die runde 25.000-Punkte-Marke zur Wochenmitte weiter, nachdem er am Dienstag wieder darunter gerutscht war.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.902,0 PKT -85,9 PKT -0,34%
Charts|News|Analysen

Der DAX wies zum Start in die Mittwochssitzung einen Abschlag von 0,12 Prozent auf 24.956,46 Punkte aus. Zunächst hielt sich der deutsche Leitindex im roten Bereich, nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts dämmte er jedoch die Verluste zeitweise ein. Mittlerweile geht es erneut nach unten.
Die psychologisch wichtige 25.000er-Marke rückt in den Vordergrund, besonders ob das Börsenbarometer diese nun wieder nachhaltig überwinden kann. Kurzzeitig gelang dies am Mittwoch.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

US-Arbeitsmarktdaten beruhigen Anleger

Die Zahl der Stellen, die in den USA außerhalb der Landwirtschaft neu geschaffen wurden, war im Januar unerwartet kräftig gestiegen. Auf der einen Seite ist dies ein positives Konjunktursignal, auf der anderen Seite jedoch schränkt es den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank Fed ein. Laut dem Experten Ralf Umlauf von der Helaba dürften die Zinssenkungserwartungen "einen Dämpfer bekommen".

Siemens Energy und Commerzbank nach Zahlen unter Beobachtung

Derweil geht auch die Berichtssaison der Unternehmen weiter. Im Fokus steht hier in Deutschland unter anderem der Energietechnikkonzern Siemens Energy, der im ersten Quartal seines Geschäftsjahres weiter von einer hohen Stromnachfrage profitierte. Auch die vollständige Commerzbank-Bilanz wurde am Morgen veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

