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DAX im Fokus

DAX aktuell: DAX notiert im Minus

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Der DAX fällt derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
146.85 EUR -0.20 EUR -0.14 %
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BASF
51.96 EUR 0.80 EUR 1.56 %
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BMW AG
52.18 EUR -1.62 EUR -3.01 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
36.46 EUR -0.95 EUR -2.54 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
41.69 EUR -1.52 EUR -3.51 %
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Hannover Rück
264.80 EUR 4.00 EUR 1.53 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.10 EUR -0.80 EUR -2.02 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
521.20 EUR 6.20 EUR 1.20 %
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QIAGEN N.V.
39.69 EUR -0.46 EUR -1.13 %
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Rheinmetall AG
938.70 EUR 13.70 EUR 1.48 %
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SAP SE
185.52 EUR -1.92 EUR -1.02 %
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Scout24
69.85 EUR 0.50 EUR 0.72 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
66.60 EUR -3.42 EUR -4.88 %
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Vonovia SE
16.17 EUR -0.66 EUR -3.95 %
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Indizes
DAX 40
24,823.05 EUR -281.31 EUR -1.12 %
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Um 15:41 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,64 Prozent auf 24.942,91 Punkte nach. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,113 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,875 Prozent auf 24.884,62 Punkte an der Kurstafel, nach 25.104,36 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24.997,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.792,79 Punkten lag.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1,22 Prozent zurück. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 26.007,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der DAX einen Stand von 24.897,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.597,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,64 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. 21.863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell BASF (+ 1,11 Prozent auf 51,75 EUR), Scout24 (+ 1,01 Prozent auf 69,85 EUR), Hannover Rück (+ 0,76 Prozent auf 264,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,71 Prozent auf 932,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,54 Prozent auf 519,40 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-3,90 Prozent auf 67,02 EUR), Fresenius SE (-3,75 Prozent auf 41,66 EUR), QIAGEN (-3,43 Prozent auf 39,40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,67 Prozent auf 36,42 EUR) und BMW (-2,31 Prozent auf 52,42 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2.196.962 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 217,682 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

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