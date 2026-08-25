DAX pendelt um 26.000-Punkte-Schwelle - Ölpreise ziehen wieder an

DAX aktuell

08.09.26 14:40 Uhr

Mit dem DAX geht es am Dienstag überwiegend abwärts. In den Fokus rückt immer mehr der anstehende EZB-Zinsentscheid in dieser Woche.

• Wichtige bevorstehende Ereignisse sind die EZB-Zinsentscheidung und die politische Entwicklung in Sachsen-Anhalt nach den Wahlergebnissen der AfD.

• Die Lage am Ölmarkt bleibt angespannt durch Eskalationen im Iran-Krieg, während asiatische Börsenindizes aufgrund der KI-Rallye steigen.

• Der DAX startete mit einem leichten Minus und schloss bei 26.006,53 Punkten, wobei die 26.000-Punkte-Marke in Sichtweite blieb.

Der DAX gab zur Eröffnung des XETRA-Haupthandels 0,42 Prozent auf 25.897,22 Punkte ab und pendelt nun um die Nulllinie. Die runde 26.000-Punkte-Marke bleibt damit umkämpft.

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Gemischte Vorgaben aus Übersee

Die Vorgaben sind durchwachsen. Denn während sich die technologielastigen asiatischen Indizes wie der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 am Morgen weiter erholten, liegen auch die Ölpreise auf ihrem höchsten Niveau seit Juni wieder im Plus.

Anleger kaum beeindruckt von steigenden Ölpreisen

"Bislang lassen sich Aktienanleger davon nicht aus der Ruhe bringen", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Sollte sich der Ölpreis allerdings länger auf hohem Niveau halten oder sogar weiter ansteigen, dürften die Schäden für die Weltwirtschaft hoch sein. "Und dann werden auch die Aktienmärkte den Ölpreis nicht dauerhaft ignorieren können". Aktuell überwiege am Aktienmarkt die Hoffnung auf eine nur kurze Eskalationswelle zwischen den USA und dem Iran und einen anschließend schnellen Rückgang der Ölpreise.

EZB-Zinsentscheid voraus: Neue Impulse für die Märkte?

Gleichzeitig sorgt die am Donnerstag erwartete Leitzinserhöhung der EZB ohnehin für Zurückhaltung. Eine Anhebung des EZB-Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent gilt am Markt inzwischen weitgehend als eingepreist. Wichtig werden weitere Informationen zur geplanten Geldpolitik.

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Letzte DAX-Rekorde

Der DAX hatte am 28. August zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Thomas Zoller, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires