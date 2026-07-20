DAX aktuell: DAX präsentiert sich letztendlich fester
Am Dienstagabend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.
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Zum Handelsschluss bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent höher bei 24.992,37 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,078 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,304 Prozent stärker bei 24.922,10 Punkten, nach 24.846,69 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der DAX bei 24.817,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.005,17 Punkten.
DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 24.985,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.270,87 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 21.07.2025, den Wert von 24.307,80 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,85 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25.900,10 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Punkten.
Die Tops und Flops im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 5,53 Prozent auf 67,54 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 158,14 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,39 Prozent auf 43,28 EUR), Fresenius SE (+ 2,33 Prozent auf 44,00 EUR) und Commerzbank (+ 2,28 Prozent auf 37,75 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,75 Prozent auf 502,40 EUR), Hannover Rück (-2,60 Prozent auf 247,00 EUR), Scout24 (-2,42 Prozent auf 70,70 EUR), Siemens Healthineers (-2,38 Prozent auf 34,51 EUR) und Deutsche Telekom (-1,51 Prozent auf 26,68 EUR).
Die teuersten Konzerne im DAX
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.223.671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 201,657 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf
2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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|Rating
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|02.07.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research