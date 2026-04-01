DAX sackt zum Wochenauftakt ab: Kehrtwende bei Straße von Hormus und Verwirrung um neue USA-Iran-Gespräche
Nach der DAX-Erholung der vorangegangenen Handelstage geht es in der neuen Woche zunächst wieder klar abwärts. Die Lage im Iran-Krieg bleibt angespannt.
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Der DAX startete am Montag mit einem Abschlag von 1,28 Prozent bei 24.385,04 Punkten, nachdem er am Freitag noch um 2,27 Prozent zugelegt hatte. Im Verlauf bleibt der Leitindex in der Verlustzone.
Straße von Hormus erneut gesperrt
Schuld am Kursrutsch ist eine erneute Sperrung der Straße von Hormus durch den Iran. Teheran begründet dies mit der US-Blockade iranischer Häfen. Kurz nach einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verhandlungsbereitschaft griff das US-Militär zudem einen iranischen Frachter an, der laut Trump auf Truth Social versuchte, die Seeblockade zu durchbrechen. Kurz vor Ablauf der Waffenruhe am Mittwoch sieht Teheran daher laut der Staatsagentur Irna "keine aussichtsreiche Perspektive für Verhandlungen".
"Alles, was die Börsen am Freitag gefeiert haben, ist aktuell wieder hinfällig", schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Situation bleibt unübersichtlich. Zudem ist unklar, wann die USA und der Iran wieder miteinander reden werden." Die Phase der Unsicherheit gehe in die Verlängerung, die Normalisierung der Energiemärkte verzögere sich weiter.
Widersprüchliche Verhandlungssignale
Aus den USA kommen derweil widersprüchliche Signale: Trump bekräftigte zwar, dass seine Vertreter am Montagabend in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad seien. Der halb-offiziellen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge wird der Iran allerdings an Gesprächen solange nicht teilnehmen, wie die Seeblockade der USA anhält.
Konjunkturindikatoren im Schatten des Nahostkonflikts
Potenziell marktbewegende Konjunkturdaten dürften laut Dekabank-Volkswirt Kater weiterhin im Schatten der Entwicklungen im Nahen Osten stehen. Am Dienstag stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen an, am Donnerstag Einkaufsmanagerdaten von S&P Global und am Freitag das ifo-Geschäftsklima.
Berichtssaison in Deutschland läuft an
Am Dienstag informiert Beiersdorf über die Umsatzentwicklung. Aus den USA veröffentlichen zudem Boeing und nach Börsenschluss Tesla Geschäftszahlen. Am Donnerstag folgen Sartorius, HELLA, Vossloh und SAP. Den Zahlenreigen beschließt am Freitag ATOSS Software.
DAX-Rekord zuletzt im Januar
Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX
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