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DAX aktuell

DAX schließt am Mittwoch mit deutlichen Verlusten - 25.000-Punkte-Marke im Fokus

DAX schließt am Mittwoch mit deutlichen Verlusten - 25.000-Punkte-Marke im Fokus

Der DAX verzeichnete am Mittwoch deutliche Verluste. Steigende Ölpreise setzen zur Wochenmitte unter Druck.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
102.80 USD 2.60 USD 2.59 %
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DAX 40
25,104.36 EUR -344.83 EUR -1.35 %
News | Analysen

Der DAX eröffnete die Sitzung im Minus und fiel im Verlauf tief in die Verlustzone. Er beendete den Tag letztlich 1,35 Prozent niedriger bei 25.104,36 Zählern.

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Erholung legt Pause ein

Nach drei Gewinntagen in Serie legte die Erholung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Verschnaufpause ein. Mit Blick auf die unmittelbar bevorstehende Quartalsberichtssaison großer US-Unternehmen halten sich die Anleger zurück. Hinzu kommen dürften ein wieder anziehender Ölpreis sowie die trotz der jüngsten Beruhigung weiterhin hohen Renditen an den Anleihemärkten – allen voran bei französischen Staatsanleihen.

Diese Unternehmen stehen in dieser Woche im Fokus

Einen wichtigen Termin für Anleger gibt es am heutigen Donnerstag: Der weltgrößte Halbleiter-Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte seine Umsatzzahlen für die ersten neun Monate des Jahres.

Auch Volkswagen stand im Fokus der Anleger.

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Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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