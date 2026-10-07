DAX schließt am Mittwoch mit deutlichen Verlusten - 25.000-Punkte-Marke im Fokus

KI-Nachrichtenüberblick

• Der DAX fiel am Mittwoch um 1,35 % auf 25.104,36 Punkte, nachdem er zuvor im Sinkflug war, beeinflusst durch die Berichtssaison, steigende Ölpreise und hohe Renditen an den Anleihemärkten.

• Während die US-Börsen mit Höchstständen glänzen, zögern deutsche Anleger aufgrund politischer Unsicherheiten und Euroabwertung, was die Jahresendrally in Deutschland erschwert.