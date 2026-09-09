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DAX aktuell

DAX schließt mit kräftigen Verlusten - Irankonflikt eskaliert und lässt Ölpreise weiter steigen

DAX schließt mit kräftigen Verlusten - Irankonflikt eskaliert und lässt Ölpreise weiter steigen

Für den DAX ging es zur Wochenmitte wieder abwärts. Der EZB-Zinsentscheid warf seine Schatten voraus und die Ölpreise zogen an.

Werte in diesem Artikel
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Nachdem sich der DAX am Dienstag kaum vom Fleck bewegte, ging es zur Wochenmitte kräftig nach unten. Der Leitindex hatte den Handelstag 0,53 Prozent schwächer bei 25.870,98 Zählern begonnen. Im weiteren Verlauf fiel er immer weiter zurück. Die runde 26.000-Punkte-Marke rückte damit vorerst außer Reichweite. Er beendete den Tag mit einem Abschlag von 1,66 Prozent bei 25.576,45 Zählern.

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Ölpreise im Blick

Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent ließ am Mittwoch die Marke von 100 US-Dollar hinter sich. Er stieg in diesem Jahr um 64 Prozent. Raffinierte Produkte wie Diesel legten noch stärker zu, da sich der Konflikt im Nahen Osten bis ins Rote Meer nahe Saudi-Arabien ausgeweitet hat. Die europäischen Erdgaspreise stiegen den vierten Handelstag in Folge.

Die Investoren fürchteten weitere Störungen der Ölproduktion und -transporte und preisten folglich höhere Energiepreise für längere Zeit ein, schrieb Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank. "Die Skepsis nimmt zu, dass die Ölpreise in den kommenden Monaten deutlich zurückgehen".

EZB-Zinsentscheid am Donnerstag: Neue Impulse erwartet

Die Marktteilnehmer hielten sich aber auch mit Blick auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag mit Aktienkäufen zurück. Erwartet wird die zweite Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent. Von hohem Interesse für Anleger sind damit weitere Informationen zur geplanten Geldpolitik.

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Letzte DAX-Rekorde

Der DAX hatte am 28. August zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Evelyn Schmal, Melanie Schürmann, Martina Köhler, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, thodonal88 / Shutterstock.com

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