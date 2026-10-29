DAX schließt nach Zinsentscheid über 26.000-Punkte-Marke - ist das der Startschuss zur Jahresendrally?

DAX aktuell

29.10.26 17:39 Uhr

Schwung für den DAX: Trotz gemischter US-Tech-Zahlen von Microsoft und Alphabet kletterte der Leitindex über die 26.000-Punkte-Marke. Am Nachmittag stand der EZB-Zinsentscheid an.

• Die EZB wird voraussichtlich ihre Zinsen unverändert lassen, während der DAX zuletzt im August historische Höchststände erreichte.

• US-Bilanzen zeigten gemischte Ergebnisse: Microsoft überzeugte, während Alphabet enttäuschte; auch in Asien und Deutschland sind die Unternehmensberichte im Fokus.

• Der DAX startete stark in den Handelstag und überstieg zeitweise die wichtige Marke von 26.000 Punkten.

Am Donnerstag zog der DAX schon zum Handelsstart an und baute seine Gewinne anschließend weiter aus. So ging es über die psychologisch wichtige 26.000er-Marke (Tageshoch: 26.106,19 Punkte), über welcher der Leitindex auch mit plus 1,31 Prozent bei 26.039,68 Zählern schloss.

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US-Bilanzen zeigen zwei Seiten einer Medaille

Licht und Schatten zeigten nach US-Börsenschluss am Mittwoch die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft Alphabet. Microsoft überzeugte, während die Google-Muttergesellschaft enttäuschte. In Asien waren Anleger mit dem Abschneiden von Samsung nicht zufrieden. Auch hierzulande geht die Berichtssaison der Unternehmen mit voller Fahrt weiter.

Auch hierzulande haben einige Bluechips die Bücher zur Einsicht geöffnet: So standen unter den DAX-Konzernen besonders die Aktien von Volkswagen und adidas unter Beobachtung.

EZB-Zinsentscheid im Fokus

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt unterdessen ihre Geldpolitik unverändert. Wie die EZB mitteilte, bleibt der Einlagensatz wie erwartet bei 2,50 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat zudem die Bereitschaft der EZB zu einer Leitzinserhöhung im Dezember angedeutet sowie ihren Rücktritt am 7. Februar 2027 und damit fast neun Monate vor Ende ihrer regulären Amtszeit verkündet.

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Letzte DAX-Rekorde

Seine historischen Höchststände markierte der deutsche Leitindex zuletzt am 28. August. Das Allzeithoch im Handelsverlauf steht bei 26.618,74 Zählern, das Rekordhoch auf Schlusskursbasis bei 26.569,99 Punkten.

Alexandra Hesse, Melanie Schürmann, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires