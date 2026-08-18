DAX aktuell: DAX schlussendlich in der Gewinnzone

Kursverlauf

19.08.26 17:57 Uhr

Der DAX wagte sich am Abendnicht aus der Reserve.

Schlussendlich schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 26.129,78 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,191 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 26.146,12 Punkte an der Kurstafel, nach 26.128,36 Punkten am Vortag.

Bei 26.063,37 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26.187,82 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 24.830,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.400,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24.423,07 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,48 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.573,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Punkte.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,52 Prozent auf 74,84 EUR), QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 37,59 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR), Symrise (+ 1,58 Prozent auf 87,56 EUR) und BASF (+ 1,57 Prozent auf 51,79 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-3,95 Prozent auf 54,98 EUR), Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 1.178,80 EUR), Hannover Rück (-2,19 Prozent auf 250,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,06 Prozent auf 365,90 EUR) und HOCHTIEF (-1,94 Prozent auf 425,00 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 6.095.131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 215,187 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Mit 7,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net