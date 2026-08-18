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Kursverlauf

DAX aktuell: DAX schlussendlich in der Gewinnzone

DAX aktuell: DAX schlussendlich in der Gewinnzone

Der DAX wagte sich am Abendnicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
155.75 EUR 0.85 EUR 0.55 %
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BASF
51.51 EUR 0.52 EUR 1.02 %
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Hannover Rück
250.80 EUR -5.40 EUR -2.11 %
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HOCHTIEF AG
420.00 EUR -9.40 EUR -2.19 %
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Infineon AG
54.99 EUR -2.62 EUR -4.55 %
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MTU Aero Engines AG
365.70 EUR -7.50 EUR -2.01 %
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QIAGEN N.V.
36.42 EUR -0.67 EUR -1.82 %
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Rheinmetall AG
1,182.20 EUR -29.00 EUR -2.39 %
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SAP SE
184.98 EUR 2.60 EUR 1.43 %
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Siemens AG
277.15 EUR 1.05 EUR 0.38 %
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Symrise AG
86.40 EUR 0.12 EUR 0.14 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
74.66 EUR 1.18 EUR 1.61 %
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Indizes
DAX 40
26,091.33 EUR -37.03 EUR -0.14 %
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Schlussendlich schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 26.129,78 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,191 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 26.146,12 Punkte an der Kurstafel, nach 26.128,36 Punkten am Vortag.

Bei 26.063,37 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26.187,82 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 24.830,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.400,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24.423,07 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,48 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.573,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Punkte.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,52 Prozent auf 74,84 EUR), QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 37,59 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR), Symrise (+ 1,58 Prozent auf 87,56 EUR) und BASF (+ 1,57 Prozent auf 51,79 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-3,95 Prozent auf 54,98 EUR), Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 1.178,80 EUR), Hannover Rück (-2,19 Prozent auf 250,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,06 Prozent auf 365,90 EUR) und HOCHTIEF (-1,94 Prozent auf 425,00 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 6.095.131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 215,187 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Mit 7,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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