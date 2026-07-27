DAX setzt sich nach oben ab: Anleger erwartet Zahlenreigen am Aktienmarkt

DAX aktuell

30.07.26 17:41 Uhr

Der DAX zeigte sich am Donnerstag weitestgehend richtungslos. Während die Fed kaum neue Impulse lieferte, richten Anleger ihren Blick auf zahlreiche Quartalsberichte.

• Die US-Notenbank entschied wie erwartet den Leitzins, geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt, was die Märkte weiterhin bewegt.

• Die Berichtssaison mit Quartalszahlen großer US- und europäischer Unternehmen beeinflusst die Kurse, wobei gemischte Signale aus Automobil- und Halbleiterbranchen für Dämpfer sorgen.

• Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.817,89 Punkten und erreichte damit ein Rekordhoch seit Juli, bleibt jedoch volatil.

Zum Handelsstart am Donnerstag stieg der deutsche Leitindex DAX marginal um 0,11 Prozent auf 25.487,45 Zähler. Im der weiteren Sitzung prägte Volatilität das Bild. Der DAX ging dann 0,6 Prozent höher bei 25.612,03 Punkten in den Feierabend.

Werbung

Berichtssaison macht Kurse

Nachdem am Vorabend Techriesen wie Microsoft und Meta ihre Bücher geöffnet hatten, gab die Berichtssaison auch in Europa am Donnerstag die Richtung vor. Heute standen zahlreiche Quartalsberichte deutscher und europäischer Unternehmen an. Nach den teils starken Signalen brachten gemischte Zahlen aus der Automobil- und Halbleiterbranche Dämpfer in die Notierungen.

Fed-Entscheid ohne Impulse - Iran-Konflikt bewegt

Die wie erwartet ausgefallene Leitzinsentscheidung der US-Notenbank dürfte vor dem Hintergrund des Zahlenreigens an den Parketts kaum Impulse bringen. Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten bombardierte das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik.

Inflation in Deutschland springt wieder an

Das Leben in Deutschland hat sich im Juli wieder stärker verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 2,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,3 Prozent Inflation im Juni, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

Werbung

DAX-Rekordhoch zuletzt Anfang Juli

Das jüngste Allzeithoch des deutschen Leitindex stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten an diesem Tag in den Feierabend.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires