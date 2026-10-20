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DAX aktuell

DAX setzt Talfahrt im Dienstagshandel fort - Kippt die Erholung nun nachhaltig?

DAX setzt Talfahrt im Dienstagshandel fort - Kippt die Erholung nun nachhaltig?

Beim DAX mehren sich die Anzeichen für eine neue Schwächephase. Besonders ein zuletzt stark gefragter Marktbereich steht unter Beobachtung.

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News | Analysen

Nach einem schwachen Wochenauftakt ist der DAX auch am Dienstag mit Verlusten von 0,4 Prozent bei 25.219,71 Punkten gestartet. Im weiteren Handel geht es für das Börsenbarometer tiefer ins Minus.

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Damit fällt er wieder an sein Vortagestief zurück - und somit unter seine 21-Tage-Linie. Der jüngste Chartausbruch aus dem Korrekturtrend vom Rekord im August wackelt. Als wichtige Unterstützung wird neben der 25.000-Punkte-Marke das bisherige Oktober-Tief von 24.792 Zählern angesehen.

Vielfältige Belastungsfaktoren

Laut den Experten der Landesbank Helaba sind neben den hohen Energiepreisen auch Unruhen in europäischen Städten Frankreichs und steigende Anleiherenditen als derzeit kursbelastende Faktoren zu nennen.

Technologiewerte in Asien erneut unter Druck

Der US-Technologieindex Nasdaq 100 hatte sich am Vorabend zwar etwas stabilisiert nach seinem jüngsten Rutsch, in Asien ging es am Dienstagmorgen allerdings wieder abwärts. Besonders schwach zeigte sich einmal mehr der KI-und Halbleitersektor, der im Oktober immens unter Vertrauensdruck geraten war.

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Letzte DAX-Rekorde

Seine historischen Höchststände markierte der deutsche Leitindex zuletzt am 28. August. Das Allzeithoch im Handelsverlauf steht bei 26.618,74 Zählern, das Rekordhoch auf Schlusskursbasis bei 26.569,99 Punkten.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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