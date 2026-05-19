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DAX stabil erwartet: US-Präsident Trump verzichtet zunächst auf Angriff auf den Iran

19.05.26 08:15 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX behauptet in Sicht - Trump stoppt geplanten Angriff auf Iran | finanzen.net

Nachdem eine Eskalation im Nahost-Krieg zunächst abgewendet wurde gibt der DAX am Dienstag zu Handelsbeginn voraussichtlich moderat nach.

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Der DAX kann heute wohl nicht an sein kräftiges Plus vom Montag anschließen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der deutsche Leitindex auf Vortagesschlussniveau.

Hoffnung im Irak-Krieg

Plötzlich macht sich Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran breit, die auch den Anstieg der Ölpreise zumindest bremste. Am Abend ließ US-Präsident Trump dann verlauten, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt habe. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Deshalb habe er Verteidigungsminister Pete Hegseth und andere US-Militärvertreter angewiesen, die bisherigen Pläne auszusetzen und einen Großangriff auf den Iran erst dann zu beginnen, wenn ein "akzeptables Abkommen nicht erreicht wird".

Iran legt neue Vorschläge vor

Nachdem die Bemühungen um ein Abkommen zur Beendigung des Krieges ins Stocken geraten waren hat Teheran nach eigenen Angaben über den Vermittler Pakistan auf den jüngsten US-Vorstoß mit eigenen neuen Vorschlägen reagiert, wie Außenamtssprecher Ismail Baghai Reportern sagte. Nach Informationen des "Wall Street Journal" bot Teheran eine schrittweise Öffnung der für den globalen Öl- und Gashandel wichtigen Straße von Hormus an.

China empfängt Putin - wenige Tage nach Trump

Wenige Tage nach US-Präsident Donald Trump stattet von heute an auch Kremlchef Wladimir Putin China einen zweitägigen Besuch ab. Putin werde von einer Delegation aus Ministern und Managern von staatlichen und privaten Konzernen begleitet, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Bei den Gesprächen auf Einladung von Chinas Staatschef Xi Jinping gehe es um einen Ausbau der privilegierten strategischen Partnerschaft beider Länder.

Dabei gehe es unter anderem um die Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Handel, Verkehr, Bauwesen. Thematisiert werden dürften auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine sowie der Krieg zwischen Iran auf der einen und den USA und Israel auf der anderen Seite. Der Kreml betont, dass Putins Reise in keinem Zusammenhang mit Trumps Visite stehe.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Thomas Zoller, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, PhotoGranary02 / Shutterstock.com

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